In primele sale declaratii publice dupa nominalizare, Ursula von der Leyen a spus in fata europarlamentarilor ca UE trebuie sa fie puternica si unita, in contextul in care pe scena globala concureaza cu o China in ascensiune, cu o administratie americana imprevizibila si cu o Rusie agresiva.

Adresandu-se europarlamentarilor in special in engleza, si putin in franceza si germana, ea a apreciat ca UE trebuie sa avanseze in reforma pietei unice, sa investeasca in capacitati comune de aparare complementare celor ale NATO si sa ''devina mai hotarata'' in fata SUA.

Von der Leyen a sustinut…