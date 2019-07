Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe a precizat pentru DC NEWS ca negocierile de la Bruxelles și blocajul in care se afla acestea sunt caracteristice fiecarui ciclu electoral iar in cazul in care nu se va ajunge azi la un consens nu va fi o drama. Ele vor fi reluate dupa 15 iulie cand Parlamentul European…

- Situația se indreapta spre o criza instituționala dupa ce ieri, dupa mai bine de 20 de ore de negocieri, liderii Uniunii Europene nu au reușit sa ajunga la niciun consens. A fost un eșec pe care l-a recunoscut și președintele Macron. O noua zi de negocieri decisive la Bruxelles …

- "Se pare ca toate partile au inteles ca lucrul de care este nevoie este sa se vina cu un nou set de posibile nominalizari, un nou set de combinatii", a declarat Pellegrini presei la bordul avionului cu care revenea in Slovacia de la summitul extraordinar al UE. "Cred ca, avand in vedere cum…

- Frans Timmermans este marele favorit sa preia funcția lui Jean-Claude Juncker, cea de președinte al Comisiei Europene, dupa ce candidatul PPE Manfred Weber a renunțat la nominalizare, in urma alianței dintre socialiștii europeni și Renew Europe, grupul politic european al lui Macron, condus de Dacian…

- Liderii statelor din Grupul de la Visegrad (V4 – Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) considera ca singurii candidati acceptabili pentru pozitiile de conducere in Bruxelles sunt cei care inteleg problemele Europei Centrale si se identifica cu punctul acesteia de vedere, a declarat sambata Zoltan Kovacs,…

- Sefii de stat si de guvern din cele 28 de state UE vor incerca in cadrul summitului de criza de la Bruxelles sa-si depaseasca disensiunile pentru a-l desemna pe noul sef al Comisiei Europene, post-cheie pentru nominalizarile la celelalte functii de la varful UE. Intr-o scrisoare adresata lui Joseph…

- Majoritatea cetatenilor tarilor din Grupul de la Visegrad (V4; Cehia, Polonia, Slovacia si Ungaria) nu il sustin pentru functia de presedinte al Comisiei Europene nici pe candidatul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, nici pe candidatul socialist Frans Timmermans, potrivit unui sondaj…

