Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, isi prezinta marti, 10 septembrie, noua echipa care va alcatui executivul european. Von der Leyen si-a dat luni acordul in ce priveste lista comisarilor desemnati de statele membre, ce i-a fost pusa la dispozitie de Consiliul Uniunii Europene,…

- Potrivit unui comunicat transmis astazi de Comisia Europeana, Ursula von der Leyen și-a dat acordul cu privire la lista comisarilor desemnați transmisa de Consiliul Uniunii Europene. Pe lista este și Rovana Plumb, unul din cei doi candidați propuși de Guvernul Romaniei. Lista a fost anunțata ca urmare…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca, in cazul in care se confirma ca portofoliul de comisar european destinat Romaniei va fi gestionat de Rovana Plumb, "este clar ca a fost doar o negociere politica" si a sustinut ca Rovana Plumb are "profilul unui om politic slab", transmite…

- Rovana Plumb (foto: Gelu Stramboaia) Președintele desemnat al Comisiei Europena, Ursula von der Leyen, a anunțat luni lista completa a comisarilor acceptați, Rovana Plumb fiind trecuta pe lista din partea Romaniei, potrivit unui comunicat al Comisiei citat de G4Media . Maine va fi anunțata și lista…

- Președintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni lista completa a comisarilor acceptați. Rovana Plumb este trecuta pe lista din partea Romaniei, conform unui comunicat al Comisiei. Oficialul aștepta ca Roma sa iși prezinte candidatul pentru postul de comisar european…

- Rovana Plumb figureaza pe lista comisarilor europeni acceptati de presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presa al Comisiei Europene. Ursula von der Leyen va anunta, marti, distribuirea portofoliilor si modul in care intentioneaza sa organizeze activitatea…

- Sfarșit de saptamana fierbinte pentru ultimele negocieri privind desemnarea candidaților care vor obține viitoarele posturi de comisari europeni. Marți, președinta proaspat aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar trebui sa anunțe lista finala cu nominalizarile fiecarei țari, urmand ca…

- Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, a declarat ca nu toate persoanele nominalizate de statele membre ale Uniunii Europene drept candidatii lor la postul de comisar european ''se vor afla in final in echipa presedintelui ales'', informeaza agerpres.ro.Von der Leyen lucreaza…