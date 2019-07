Stiri pe aceeasi tema

- "Intentionez sa ascult mult, pentru a fi in masura, in urmatoarele 15 zile, sa dezvolt un dialog cu Consiliul (European) si Parlamentul (European, PE), o viziune a urmatorilor cinci ani ai Europei", a declarat Ursula von der Leyen in fata presei. Actualul ministru german al Apararii a fost desemnat…

- Ursula von der Leyen, desemnata de Consiliul European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat miercuri seara ca va prezenta în cel mult doua saptamâni o "viziune" privind politicile Uniunii Europene pentru urmatorii cinci ani."Am intentia de a…

- In momentul in care incep acest articol, in negocierile de la Bruxelles se profileaza un nou favorit pentru sefia Comisiei Europene: ministrul german al Apararii, doamna Ursula von der Leyen. Nu ar fi exclus ca, pana ce el va fi incheiat, sa apara un nou nume - plus, eventual, candidati pentru restul…

- Presedintele Klaus Iohannis a pledat, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, pentru ajungerea la un compromis acceptabil pentru toate statele membre in privința nominalizarii liderilor celor mai importante instituții UE. Klaus Iohannis a afirmat, la Bruxelles, ca Romania…

- Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene. In prezent, ea ocupa funcția de ministru al Apararii din Germania și face parte din CDU, partidul Angelei Merkel. ...

- Ursula von der Leyen care a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene. In prezent, ea ocupa funcția de ministru al Apararii din Germania și face parte din CDU, partidul Angelei Merkel. Von der Leyen a fost prima femeie ministru al Apararii din istoria Germaniei.Inainte…

- Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene. In prezent, ea ocupa funcția de ministru al Apararii din Germania și face parte din CDU, partidul Angelei Merkel. Von der Leyen a fost prima femeie ministru al Apararii din istoria Germaniei.Citește…

- Liderii europeni au batut palma, marți seara, la Bruxelles, dupa trei zile de disensiuni majore, pentru noua garda care va conduce cele mai importante instituții europene (lista aici).„Ma bucur, am cunoscut-o odata. E un om echilibrat. Conteaza mult si ce e in jurul mesei, ce comisari europeni…