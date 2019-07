Stiri pe aceeasi tema

- "Am vrut sa ne asiguram ca, inainte de a vota pentru candidata germana, exista in programul sau pe urmatorii cinci ani și obiectivele noastre pe care le-am prezentat in campania electorala. Este important ca și-a declarat susținerea pentru reducerea decalajului dintre Estul și Vestul Uniunii Europene…

- Candidata celor 28 de tari membre ale Uniunii Europene (UE) la presedintia Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, a inceput miercuri o zi-maraton pentru a-i convinge pe europarlamentari sa o voteze saptamana viitoare la Strasbourg, informeaza AFP.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Ministrul german Ursula von der Leyen, candidata din partea statelor membre pentru presedintia Comisiei Europene, a declarat miercuri ca isi acorda un termen de doua saptamani pentru a prezenta "o viziune" despre Uniunea Europeana a urmatorilor cinci ani, relateaza AFP. "Am intentia sa…

- Partidul Social-Democrat din Germania se opune alegerii Ursulei von der Leyen, un politician crestin-democrat, in functia de presedinte al Comisiei Europene, situatie care ar putea conduce la destramarea coalitiei guvernamentale de la Berlin, informeaza Frankfurter Allgemeine Zeitung. Citește…

- Ursula von der Leyen, desemnata de Consiliul European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat miercuri seara ca va prezenta în cel mult doua saptamâni o "viziune" privind politicile Uniunii Europene pentru urmatorii cinci ani."Am intentia de a…

- Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene. In prezent, ea ocupa funcția de ministru al Apararii din Germania și face parte din CDU, partidul Angelei Merkel. ...

- Ultima varianta de compromis propusa la Bruxelles pentru sefia Comisiei Europene, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen, este criticata de eurodeputatii social-democrati si din grupul Verzilor, relateaza dpa. Eurodeputatul german Udo Bullman, fostul lider al grupului S&D din Parlamentul…