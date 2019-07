"Obiectivul meu politic este de a reechilibra UE intre est si vest, intre sud si nord, intre tari mici si cele mai mari, intre tari membre noi si vechi'', a declarat ea dupa o intrevedere cu premierul croat Andrej Plenkovic.



Croatia, care a aderat la Uniunea Europeana in 2013, va prelua presedintia semestriala a Consiliului UE in ianuarie 2020.



UE se confrunta cu mai multe provocari, printre care Brexitul si situatia demografica, a indicat Von der Leyen, in opinia careia aceste provocari pot fi depasite numai daca statele membre sunt unite, prospere si puternice.



Aflata…