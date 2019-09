Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile Romaniei și Ungariei pt. comisari europeni au fost respinse Rovana Plumb. Foto: Arhiva. Rovana Plumb si László Trócsányi, propusi de România si Ungaria pentru a deveni comisari europeni, au fost respinsi,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca premierul trebuie sa renunte la candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european si sa se abtina de la orice alta nominalizare pana cand se voteaza motiunea de cenzura, care va fi depusa de Opozitie."Principalul responsabil pentru…

- Șeful biroului de purtatori de cuvant al Parlamentului European, Jaume Duch Guillot, transmite ca propunerile de comisari europeni desemnați de Romania și Ungaria au fost respinși de Comisia Juridica, deoarece sunt incapabili sa exercite funcțiile lor in acord cu Tratatele și Codul de Conduita."Comisia…

- ”Președintele PSD și prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va susține o declarație de presa astazi, 30 septembrie 2019, incepand cu ora 19.00, la sediul central al PSD din Șos. Kiseleff nr. 10.” anunța PSD. DCNews va transmite declarațiile premierului. Klaus Iohannis, invitație la Cotroceni,…

- UPDATE, 12:47 – Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a respins astazi candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru transporturi, au declarat pentru AGERPRES surse de la Bruxelles. (Agerpres) Impotriva candidaturii Rovanei Plumb au fost 13 voturi, iar in favoarea…

- Comisia juridica a Parlamentului European i-a respins definitiv pe Rovana Plumb și pe Laszlo Trocsanyi, propuși de Romania și Ungaria drept comisari europeni. Decizia in cazul Rovanei Plumb a fost luata cu 13 voturi pentru la 7 impotriva, iar in cazul lui Laszlo Trocsanyi cu 12-9. „Comisarii desemnați…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, catalogheaza drept “un esec major care afecteaza grav imaginea Romaniei” respingerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european si spune ca “niciun parlamentar din Romania nu a votat impotriva lui Rovana Plumb”.

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat o pe Rovana Plumb in postul de comisar european din partea Romaniei. Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european. Si liberalii au anuntat ca Romania risca…