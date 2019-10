Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut joi tuturor actorilor implicati sa actioneze rapid pentru completarea echipei sale de comisari, dupa ce comisarii europeni propusi de Romania, Ungaria si Franta nu au trecut de comisiile Parlamentului European (PE), citeaza Agerpres.…

- Sylvie Goulard va fi reaudiata joi de dimineața in Parlamentul European. Va fi a doua audiere dupa avizul negativ primit in faza inițiala. Decizia a fost luata in cursul acestei zile, informeaza cei de la Politico. Surse din Parlamentul European au confirmat informația publicata de jurnaliști.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a propus luni pe diplomatul Oliver Varhelyi pentru functia de membru al Comisiei Europene, în contextul în care prima sa propunere a fost respinsa de Parlamentul European, relateaza Mediafax citând Reuters. Un oficial european a informat anterior…

- "Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a trimis astazi doua scrisori presedintei alese a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a o informa ca Comisia JURI a PE a votat sa-i declare pe comisarii desemnati Laszlo Trocsanyi si Rovana Plumb incapabili sa-si exercite functiile,…

- ​Purtatorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu a declarat luni, pentru HotNews.ro, ca deciza comisiei JURI de a respinge definitiv candidatura Rovanei Plumb este un eminamente politica. Steriu susține ca decizie este contrara regulamentului din Parlamentul European. Decizia Comisiei de astazi…

- Rovana Plumb a aflat luni decizia finala a Comisiei juridice din Parlamentul European, dupa dupa ce a fost analizata situatia sa ca urmare a imprumutului de 800.000 de lei pe care l-a facut pentru a dona banii in campania PSD. Astfel, comisia juridica din Parlamentul European s-a reunit luni in sedinta…

- Candidații Romaniei și Ungariei au intampinat probleme in primirea avizului de la Comisia JURI din Parlamentul European, procedura de desemnare pentru cei doi fiind, in acest moment, suspendata. Deși candidații Franței, Belgiei și Poloniei aveau probleme mult mai grave, ei au trecut fara emoții de…

- Pe langa Rovana Plumb, și candidatura comisarului propus de Ungaria, Laszlo Trocsanyi, a primit aviz negativ. In acest sens, momentan, procedura este suspendata. Potrivit celor de la Politico, decizia cu privire la Rovana Plumb se afla la Parlamentul European și la Ursula von der Leyen, iar…