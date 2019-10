Ursula von der Leyen cere grăbirea procesului de nominalizare a comisarilor român, ungar şi francez Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut joi tuturor actorilor implicati sa actioneze rapid pentru completarea echipei sale de comisari, dupa ce comisarii europeni propusi de Romania, Ungaria si Franta nu au trecut de comisiile Parlamentului European (PE), citeaza Agerpres. ''Ne aflam intr-un proces parlamentar democratic si transparent. Am propus 26 de candidati, dintre care 23 au fost acceptati. Trei candidati nu au obtinut un sprijin majoritar din diverse motive. Prin urmare, nominalizarile din partea Ungariei, Romaniei si Frantei sunt in continuare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sylvie Goulard va fi reaudiata joi de dimineața in Parlamentul European. Va fi a doua audiere dupa avizul negativ primit in faza inițiala. Decizia a fost luata in cursul acestei zile, informeaza cei de la Politico. Surse din Parlamentul European au confirmat informația publicata de jurnaliști.…

- Propunerile, atat pentru candidatul Romaniei, cat si pentru cel al Ungariei, sunt in proces de evaluare, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE). Pe de alta parte, o sursa din cadrul CE a afirmat ca presedintele-ales Ursula von der Leyen asteapta mai multe nume din partea…

- Comisarul-desemnat al Frantei pentru piata interna, Sylvie Goulard, nu a reusit sa-i convinga miercuri pe eurodeputatii din comisia de specialitate, care i-au solicitat clarificari suplimentare, in special in privinta presupusei angajari fictive a unuia din colaboratorii sai, inainte de a decide asupra…

- "Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a trimis astazi doua scrisori presedintei alese a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a o informa ca Comisia JURI a PE a votat sa-i declare pe comisarii desemnati Laszlo Trocsanyi si Rovana Plumb incapabili sa-si exercite functiile,…

- Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European are, luni, o ședința extraordinara pentru a lua o decizie in ceea ce privește conflict de interese, in cazul Rovanei Plumb. Forul legislativ a dat vot de respingere pentru aceasta in poziția de comisar european pe transporturi.Citește…

- Comisia JURI va evalua conflictul de interese real sau potențial și al candidatului Ungariei pentru funcția de comisar european, Laszlo Trocsanyi. Ședința Comisiei urmeaza sa aiba loc, luni, in intervalul orar 11.30 - 12.30, ora Romaniei, au spus surse europene pentru Mediafax. Rovana Plumb…

- Candidații Romaniei și Ungariei au intampinat probleme in primirea avizului de la Comisia JURI din Parlamentul European, procedura de desemnare pentru cei doi fiind, in acest moment, suspendata. Deși candidații Franței, Belgiei și Poloniei aveau probleme mult mai grave, ei au trecut fara emoții de…

- Aceasta decizie politica la nivel european a fost comentata joi seara la Realitatea Tv de europarlamentarul Traian Basescu: ”La doamna Plumb lucrurile s-au incheiat. A fost o decizie in interiorul comisiei cu 20-0 ca sa nu mai fie reaudiata, deci nici macar reprezentanții socialiștii nu au…