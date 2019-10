Ursula von der Leyen asteapta alte propuneri de candidati din Romania, Ungaria si Franta: Trebuie sa grabim procesul Ursula von der Leyen, presedintele-ales al Comisiei Europene, care nu a reusit inca sa-si definitiveze Cabinetul, dupa ce candidaturile primite din Romania, Ungaria si Franta au fost respinse, a declarat joi ca asteapta alte propuneri din partea acestor tari.



Astfel, in mod oficial si cat se poate de politicos, toate propunerile PSD pentru postul de comisar european, oricum ar fi fost invartite si repetate, au fost respinse de noua sefa a Comisiei Europene, care asteapta alte nominalizari si cat mai repede.



"Ne aflam in clipa de fata intr-un proces parlamentar democratic si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

