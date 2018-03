Ursula Meier va prezida juriul ce va acorda premiul Camera d’Or la Festivalul de Film de la Cannes

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Festivalului de la Cannes au anuntat marti ca realizatoarea franco-elvetiana Ursula Meier va prezida juriul care va acorda premiul Camera d'Or la viitoarea editie a competitiei, o recompensa acordata pentru cel mai bun film de debut prezentat intr-una din selectiile juriului, relateaza…

- Criticii de film francezi protesteaza fata de modificarile anuntate de organizatorii Festivalului de la Cannes privind proiectiile pentru presa din dimineatile de dinaintea premierelor de gala. Syndicat Francais de la Critique de Cinema a transmis luni o scrisoare in care sustine ca delegatul general…

- Fara selfie-uri pe covorul rosu si proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti, insa mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului, sunt elementele de noutate pentru editia din 2018 a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit delegatului general al evenimentului, scrie AGERPRES,…

- Sorana Cirstea, locul 33 WTA si cap de serie numarul 32, a ratat calificarea in turul al treilea al Miami Open, dupa ce a fost invinsa, joi, cu 7-5, 6-2, de Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 61 WTA. Direct acceptata in mansa a doua, Cirstea a condus cu 5-2, dar apoi a pierdut sapte ghemuri la rand.…

- Filmul unei studente a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a fost acceptat la categoria Short Film Corner a Festivalului de Film de la Cannes 2018. ”Bloc 5” este primul scurtmetraj al Ioanei Baila.

- Documentarul peruan 'Winaypacha' si 'Matar a Jesus' coproductie columbiano-argentiniana au fost filmele castigatoare la cea de-a 33-a editie a Festivalului de Film de la Guadalajara (vestul Mexicului), care s-a incheiat la 16 martie, relateaza EFE. Directorul festivalului, Ivan Trujillo,…

- Societatea Romana de Radiodifuziune a primit, aseara, Premiul pentru excelenta in gestionarea drepturilor de autor si pentru educarea ascultatorilor. Trofeul a fost acordat la prima editie a Galei drepturilor de autor si a drepturilor conexe, organizata de Legal Magazin. La sectiunea mass-media, au…

- Filmul documentar ''The distant barking of dogs'', al regizorului danez Simon Lereng Wilmont, a primit duminica trofeul ''Alexandru de Aur'' in cadrul celei de-a 20-a editii a Festivalului de Film Documentar de la Salonic (nordul Greciei), informeaza AFP. …

- Cineastul francez Bertrand Bonello va fi presedintele juriului pentru scurtmetraje si al sectiunii Cinefondation in cadrul celei de-a 71-a editii a Festivalului de la Cannes, pepiniera tinerelor talente provenite din scolile de cinema din intreaga lume, au anuntat vineri organizatorii citati de AFP.…

- Irina Begu s-a impus intr-o ora si 44 de minute. In runda urmatoare, Begu o va intalni pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie 5. Premiul pentru participarea in turul doi este de 25.465 de dolari si 35 de puncte. Jucatoarea Monica Niculescu, locul 71 WTA, venita…

- Duminica, 4 martie 2018, a avut loc o noua ediție a Festivalului-concurs al cantecului, jocului si portului oltenesc “Martisoare folclorice” de la Stoina, festival ce se adreseaza tinerilor interpreti si formatiilor de dansuri populare de pe Valea Amaradiei. „La sectiunea solisti…

- Sam Rockwell a caștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar, la cea de-a 90-a ediție a Premiilor Oscar, pentru interpretarea sa din filmul Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Premiul a fost oferit de Viola Davis, actrița care a caștigat anul trecut premiul Oscar pentru cea…

- Premiul pentru „cel mai bun film” a fost castigat de „120 Battements par minute”, de Robin Campillo, recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes in 2017, care, de altfel, a avut și cele mai multe nominalizari la aceasta gala a premiilor Cesar.

- Distribuitorul roman Independenta Film, care promoveaza filme de autor de referința, caștigatoare de premii prestigioase la Cannes, Berlin, Veneția sau Sundance, are 18 nominalizari la Premiile Cesar de anul acesta - considerate echivalentul francez al Premiilor Oscar - prin cinci dintre filmele pe…

- Noul director artistic al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, este Paolo Moretti, potrivit unui anunt facut de Societe des Realisateurs de Films.

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul „Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sâmbata seara. Filmat pe o perioada de zece saptamâni, între anii 2015 si 2017,…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o, duminica, pe Adina Pintilie, regizoarea peliculei "Nu ma atinge-ma / Touch me not", cea care a primit Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin, urandu-i mult success in viitoarele proiecte."Felicitari Adinei Pintilie, regizoarea…

- O profesoara de limba romana din Romania se numara printre cei noua dascali din lume care au primit titlul de ,,Profesor inovator in Educatie” in cadrul competitiei mondiale: ,,Global e-Innovation Teacher Award” 2017.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat, luni seara, 19 premii pentru anul 2017 mai multor companii si persoane care s-au remarcat pe piata de capital romaneasca, in cadrul inaugurarii anului bursier 2018. Astfel, premiul pentru compania anului 2017 pe piata de capital a fost acordat MedLife. Conform…

- Cineastul Idrissa Ouedraogo, recompensat cu trofee la festivalurile de la Cannes si Berlin, a murit la varsta de 64 de ani. Nascut pe 21 ianuarie 1954, in Burkina Faso, scenaristul si regizorul Idrissa Ouedraogo a devenit cunoscut pentru lungmetraje ca „Yaaba” (1989), „The Law/ Tilai” (1990) si „Samba…

- Eveniment important pentru cinematografia romaneasca. Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu va fi prezentat astazi in cadrul Festivalului Internațional de la Berlin, in secțiunea Forum. Filmul pornește de la ideile unui funcționar local din Vaslui care are curajul sa iși puna intrebari…

- Adevaratele vedete sunt bijuteriile. Cum sa te saturi sa le privesti? Bijuteriile cu pietre pretioase ale vedetelor care pasesc pe covorul rosu de la Cannes iti iau ochii la propriu. Chiar daca festivitatile Festivalului de fim de la Cannes s-au incheiat, nu e niciodata prea tarziu sa revezi si sa admiri…

- Primul castig de categoria I la Loto 6/49 din acest an, in valoare de 2 milioane de euro, a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi care a costat doar 14,50 lei, anunta Loteria Romana.

- Mama Anamariei Prodan a fost externata, dupa doua saptamani de investigații medicale și tratamente. Artista de muzica populara se simte mai bine, așa ca medicii au decis sa o lase sa plece acasa. Astazi, Anamaria Prodan și-a luat mama acasa. Ionela Prodan a fost internata aproape doua saptamani. In…

- Sambata, 10 februarie, de la ora 18.30, in Sala Operei, in cadrul Festivalului W. A. Mozart 2018, organizat cu sprijinul Consiliului Local și al Primariei Municipiului Brașov, are loc capodopera mozartiana „Don Giovanni”. Aceasta este o opera in doua acte, pe un libret scris de italianul Lorenzo da…

- Sala „Centenar” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad va gazdui sambata, 3 februarie 2018, de la ora 18, o seara de muzica și poezie cu Adrian Ivanițchi și Dinu Olarașu. Cei prezenți vor face cunoștința cu albumul „Tanar și acum”, al lui Adrian Ivanițchi, și cu volumul „An”, avandu-l ca…

- Profesorul Nicolae Icobescu este omul care „sfinteste corul”. Oriunde l-a purtat firul carierei sale profesionale, in jurul dirijorului Icobescu a aparut, implacabil, o corala de succes. Profesorul se incrunta teribil. „Tenorii !!! Ce balmajiti acolo? Cantati cu glasul din minte, nu cu…

- Cineastul austriac Michael Haneke, dublu castigator al trofeului Palme d'Or atribuit in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, va crea in premiera un serial de televiziune, care se va intitula "Kelvin's Book", a anuntat compania germana de productie UFAFiction intr-un comunicat, informeaza…

- Regizorul roman Calin Peter Netzer face parte din juriul care acorda premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul Festivalului de Film de la Berlin (15-25 februarie), la care este nominalizata si pelicula Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma”.

- Patricia Kopatchinskaja, violonista originara din Moldova, a primit aseara premiul Grammy pentru albumul ei „Death and the Maiden" inregistrat cu orchestra de camera din Saint Paul, Statele Unite.

- Inainte sa termine facultatea, actorul Alexandru Potocean (33 de ani) a pasit pe covorul rosu al Festivalului de la Cannes, dupa ce pelicula „4 luni, 3 saptamani si 2 zile“, in care a jucat, a obtinut premiul Palme d'Or. Dar n-a fost in al noualea cer si nici n-a apucat sa se dezmeticeasca, cu atata…

- Regizorul roman Corneliu Porumboiu, fiul cunoscutului arbitru și om de afaceri Adrian Porumboiu, va participa și anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, la secțiunea Forum, acolo unde cel mai recent documentar al sau, „Fotbal Infinit” a fost selecționat de organizatori. Este a…

- Alexandru Arsinel a devenit Cetațean de Onoare al Capitalei. Actorul s-a declarat bucuros de premiu, dar n-a uitat de soția sa, care abia a ieșit din spital și nu a ascuns faptul ca ii va dedica partenerei de viața … o parte din premiu. Dupa mai multe vești rele, a venit și una buna pentru Alexandru…

- Intre 12 și 15 iulie 2018, in cetatea Petrovaradin din Novi Sad, Serbia, cele mai tari hituri vor fi aduse de Alice Merton, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan și Burak Yeter. Trupe punk, hardcore și metal, precum Dog Eat Dog, Slaves, Grave Digger, Slapshot, Idles sau Asphyx vor fi prezente pe scenele…

- Actorul si umoristul Manu Payet va fi maestru de ceremonie, dupa ce anul trecut a fost Jerome Commandeur. In 1995, Vanessa Paradis a oferit unul dintre cele mai frumoase momente ale Festivalului de Film de la Cannes cand a cantat faimoasa melodie "Tourbillon de la Vie" din filmul "Jules et Jim" incheind…

- Piesa Scene dintr-o casnicie va fi pusa in scena la Teatrul Național Timișoara, miercuri, 10 ianuarie de la ora 19. Traducerea este semnata Carmen Vioreanu iar regia ii aparține lui Radu Jude. Povestea piesei este despre un cuplu (Johan și Marianne) care ar putea figura pe coperta oricarei…

- Actrița australiana Cate Blanchett a fost desemnata președintele juriului celei de-a 71-a ediții a Festivalului de la Cannes 2018, care se va desfașura in acest an intre 8 și 19 mai. „De-a lungul anilor, am luat parte la festivalul de film de la Cannes ca actrița, producator, in cadrul Galei, al competițiilor,…

- Realizatoarea de televiziune Dana Grecu a facut unele declarații in cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, lasand sa se ințeleaga faptul ca a divorțat. „Daca toata lumea te intreaba de ce nu mai fac emisiune in fiecare zi inseamna ca este o foarte mare raspundere pentru mine. Inseamna ca…

- Platforma Netflix pregateste continuarea lungmetrajului fantasy „Bright”, cu Will Smith si Joel Edgerton in distributie, regizat de David Ayer.Citeste si: Cate Blanchett va prezida juriul Festivalului de la Cannes in 2018 Actiunea filmului „Bright” are loc intr-un Los Angeles fictiv,…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…