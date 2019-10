Stiri pe aceeasi tema

- Presedntele Klaus Iohannis, insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, si alti lideri liberali s-a odihnit pe o terasa in centrul orasului Timisoara, inaintea Adunarii Regionale a PNL care are loc in acest municipiu.

- Pompierii militari si-au sarbatorit ieri ziua printr-un ceremonial organizat in centrul orasului. Sutele de angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj au defilat in piata din fata Prefecturii, acolo unde erau prezenti reprezentanti a...

- Astlfel, in perioada 4 septembrie (ora 10.00) - 8 septembrie (ora 10.00) aleea de acces din fata Palatului Culturii (zona liniilor de tramvai) va fi inchisa traficului rutier. In intervalul 6 septembrie (ora 9.00) - 7 septembrie (ora 6.00) va fi oprita circulatia pe str. Pacurari (tronson de la intersectia…

- O persoana a decedat in urma unui grav accident rutier produs intre un autoturism si un autotren, in judetul Sibiu.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN14 Sibiu ndash; Medias, la kilometrul 5 900 de metri localitatea Sura Mare , judetul Sibiu, a avut loc…

- Subsecretarul de stat Victor Ionescu, prezent la Tabara de Vara „O șansa pentru tinerii din mediul rural” Subsecretarul de stat Victor Ionescu a participat astazi la deschiderea oficiala a Taberei de Vara “O șansa pentru tinerii din mediul rural„ derulat de Ministerul Tineretului și…

- Un deputat liberal s-a ales cu plangere penala dupa ce a luat din centrul orasului Focsani si a prezentat jurnalistilor, intr-o conferinta de presa, doua bucati sparte din paviment ca sa arate ca sunt scumpe si de proasta calitate.

- Zeci de bacauani s-au adunat in aceasta seara, incepand cu ora 19.00, in fața Prefecturii Bacau, sa aprinda o candela pentru victimele ucigașului din Caracal. Cei prezenți s-au mobilizat pe grupul de Facebook Județul Bacau Bun și Rau, dorind sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.