Ursul a atacat din nou, la Colți. Vânătorii se aflau în altă parte a comunei Ursul care i-a ingrozit pe localnicii din zona de munte a județului Buzau a dat, miercuri noapte, o noua lovitura. Animalul salbatic a intrat intr-o gospodarie din sat, a distrus un coteț și a ucis un animal. Totul s-a intamplat in timp ce vanatorii și jandarmii, mobilizați pentru recoltarea ursului, se aflau in alta parte a comunei, unde animalulul a atacat de mai multe ori. Miercuri, autoritațile au dat aviz pentru impuscarea ursului care i-a ingrozit pe localnicii din zona de munte a județului Buzau, ucigand zeci de animale: oi, capre și porci. Odata ce documentația a fost eliberata și s-a… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a demersurilor efectuate de Prefectura Buzau, a punctelor de vedere transmise de Agenția pentru Protecția Mediului și Comisariatul Județean Buzau al Garzii Naționale de Mediu, Ministerul Mediului și-a dat acordul pentru recoltarea ursului care a ucis cateva zeci de animale din mai multe gospodarii…

- La Agenția de Protecția Mediului Buzau s-a primit miercuri dimineața derogarea de la Ministerul Mediului pentru recoltarea exemplarului de urs care a facut prapad in ultimele doua saptamani in doua comune din nordul județului Buzau. Urmatorul pas este ca gestionarul fondului de vanatoare de pe raza…

- In ultimele zile, mai multe atacuri ale ursilor au fost inregistrate in comunele Manzalesti, Bozioru, Colti si Panatau. Ursii coboara din padure pana in gospodariile oamenilor unde ucid porci, oi si capre.

- Panica printre localnicii din comuna buzoiana Panatau, din cauza unui urs care a inceput sa atace gospodariile. Animalul a patruns, sambata noaptea, in gospodaria unei femei din satul satul Lacul cu Anini si i-a luat porcul din cotet. In urma cu cateva zile, el a atacat mai multe gospodarii din satul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare imediata Cod Galben de vant puternic in zona montana a judetului Alba. Atentionarea meteo este valabila marti, pana la ora 20.00. Se vor semnala intensificari locale ale vantului care vor atinge la rafala 70-75 km/h, iar la altitudini de peste…

- Accident rutier pe drumul național 10, in zona localitații Vernești, noaptea trecuta. Trei autoturisme s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi ar fi incetinit pentru a vira spre curtea unui restaurant din zona. La fața locului se afla doua ambulanțe. Un taxi este rasturnat intr-un șanț. Localnicii sunt…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, o avertizare nowcasting Cod galben de vant puternic si ninsoare viscolita pentru zona de munte a judetului Caras-Severin, valabila in urmatoarele sase ore informeaza Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00,…

- DJ100H - trafic blocat in zona localitatii Grajdana(Tisau), sambata spre duminica noaptea in jurul orei 03:00. Conducatorul unui auto BMW ar fi pierdut controlul masinii in timp ce se deplasa pe directia Buzau - Hales, ar fi patruns pe sensul opus de mers si,dupa coliziunea cu mai multe podisti si un…