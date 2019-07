Ursu, transfer de ultimă oră la UTA! ”Ma bucur ca am ajuns la UTA, o echipa de tradiție cu suporteri frumoși. Știu ce inseamna presiunea unei echipe importante, ma motiveaza, sunt pozitiv și sper sa-mi demonstrez valoarea. Nu vreau sa vorbesc prea mult acum, vreau sa vorbesc pe teren”, au fost primele cuvinte ale lui Ursu, dupa ce a semnat cu UTA.. Nascut pe 15 noiembrie 1994, la Mediaș, unde a și facut primii pași in fotbal, Octavian Ursu a efectuat junioratul la Ardealul Cluj și Universitatea Cluj. Pentru echipa ”Șepcilor Roșii” a debutat pe prima scena in 2013. A mai trecut pe la Unirea Slobozia, ACS Berceni, CS Mioveni,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Originara din Targu Mures, dar legitimata la Redpoint, Ioana Cocan s-a clasat pe locul 5 la categoria senioare arc olimpic. Ioana a acumulat 347 de puncte, cu 35 mai multe decat punctajul reusit la Cupa Federatiei de la Aninoasa. „Ma bucur ca am crescut valoric si sper ca acest lucru…

- Peste 40 de piloti au luat startul in runda a doua a Campionatului National de Drift organizata pe Transilvania Motor Ring, acolo unde publicul a fost prezent in numar mare, in ciuda caniculei. Calificat de pe locul 4, profesorul de limba engleza si de romana din Campulung Moldovenesc, Razvan Fratianu,…

- „Sunt onorat ca am ajuns la un club de talia UTA-ei, campioana provinciei. Cred foarte mult in acest proiect, in oamenii de aici și sunt convins ca impreuna vom realiza lucruri importante!”, a declarat Pușcaș. La randul sau, antrenorul Laszlo Balint a spus: „Cristi Pușcaș este un jucator foarte…

- Președintele CJ Timiș considera ca „managementul defectuos, fondurile cheltuite fara discernamant și implicarea unor persoane paralele cu fenomenul, golgheteri de ocazie, au scos Timișoara de pe harta fotbalului de performanța”. Prin urmare, liderul CJ Timiș propune ca ASU Politehnica și…

- In schimb, UTA nu mai are niciun obiectiv, iar evenimentul de miercuri seara, cu numirea noului staff tehnic, ar putea afecta concentrarea antrenorilor și jucatorilor. Asta, in condițiile in care foarte mulți dintre aceștia vor parasi „corabia”. „Sa fim profesioniști” Legat…

- In prima parte a zilei, vremea nefavorabila a facut ca lumea sa nu se inghesuie la sarbatoarea dedicata Muncii. Copiii in schimb au profitat de toboganele gobflabile, trambuline, dar și de piscina cu baloane gonflabile. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- „Sarbatorim Ziua Muncii la Buzad”, ne spun organizatorii, care au pregatit un vinyl party tare cu Vita de la Implant pentru Refuz și K-lu, la Școala Veche din Buzad, in 30 aprilie, de la ora 21.00! Iar pe 1 mai, de la ora 12.00, timișorenii sunt invitați la The Village, Buzad, pentru un gratar…

- Au participat 16 echipe, impartite in patru grupe, in sistem 1+5. Dupa ce au castigat grupa, „Zsukasok” au ajuns in finala pe care au si castigat-o cu 4-1 in fata echipei din Targu Mures. Oradenii au luat si doua trofee individuale, Szeles Tibor – golgheterul turneului cu 9 goluri marcate…