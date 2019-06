Urșii au coborât în stațiuni de pe Valea Prahovei. Intervenția jandarmilor Jandarmii au actionat in cazul a noua solicitari pentru indepartarea ursilor din mai multe zone, acestia folosind semnalele acustice si luminoase pentru gonirea animalelor salbatice, au informat, duminica dimineata, reprezentantii IJJ Prahova. Potrivit sursei citate, sambata, jandarmii au intervenit pe tot parcursul zilei, in urma mai multor apeluri venite pe 112, unde a fost semnalata aparitia ursilor, in mai multe localitati, respectiv Breaza, Telega, Busteni si Azuga. Jandarmii au folosit semnalele acustice si luminoase pentru indepartarea animalelor salbatice. 'O interventie a jandarmilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

