Pastrarea pretului de referinta al gazelor naturale de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) la un nivel neactualizat timp de 10 ani, intre 2008 si 2017, a produs pierderi la bugetul statului in valoare de 3 miliarde de dolari, a declarat joi Dorin Ursarescu, consilierul presedintelui ANRM. Acesta a facut numeroase acuzatii la adresa SRI, DNA, Parchetului General si fostei conduceri ANRM de pana in octombrie 2017, dar si catre fostul prim-ministru Mihai Tudose. "In octombrie 2017, cand noua conducere a ANRM si-a preluat activitatea, am constatat lucruri de o gravitate deosebita.…