Stiri pe aceeasi tema

- "De la inceputul anului si pana la ora actuala la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita au fost inregistrate un numar de 74 apeluri de urgenta, prin care ne era semnalata prezenta ursului in apropierea asezarilor umane si a zonelor de pastorit din apropierea localitatilor.…

- Jandarmii bistrițeni au intocmit un dosar penal pe numele unui tanar din Buzau, care a folosit o drona pentru a filma o celebrarea casatoriei religioase a doi tineri de etnie roma din Bistrița. Acesta nu este singurul incident petrecut ieri la nunta respectiva, fiindca jandarmii au aplicat și amenzi…

- Jandarmii au intervenit, luni seara, pentru indepartarea unei ursoaice cu un pui din zona garii din localitatea Baile Tusnad, a informat IJJ Harghita, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, sesizarea privind prezenta ursoaicei in zona respectiva a venit la numarul de urgenta 112, o femeie anuntand…

- Jandarmeria Arad va asigura pe timpul minivacanței, masurile de ordine și siguranța publica la peste 40 de manifestari religioase și cultural artistice prilejuite de sarbatoarea creștina ,,Adormirea Maicii Domnului” și zilele localitaților, atat in municipiul Arad, cat și in județ. „Pentru evitarea…

- Animalul a fost vazut in apropierea containerului de gunoi din zona Garii si prezenta sa a fost anuntata la 112. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a trimis imediat un mesaj Ro-Alert persoanelor aflate in statiune, iar la fata locului a ajuns un echipaj de la Postul de…

- O ursoaica cu pui a fost alungata de jandarmi din Baile Tușnad, in noaptea de joi spre vineri. Populația a fost anunțata de prezența animalului periculos printr-un mesaj RO-ALERT. Jandarmii au reusit sa alunge ursoaica si puii in padurea din apropiere, fara sa se inregistreze incidente. In timpul intervenției…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui din statiunea Baile Tusnad, locuitorii si turistii fiind avertizati de prezenta acesteia printr-un mesaj Ro-Alert potrivit Agerpres. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi…

- Populatia a fost avertizata prin Ro-Alert cu privire la prezenta unui urs in zona Sinaia, anunta vineri seara ISU Prahova. "A fost transmis un mesaj prin sistemul Ro-Alert in zona Sinaia: Atentie urs in zona dintre Manastirea Sinaia si Castelul Peles. Evitati zona!", precizeaza ISU Prahova.…