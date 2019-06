Stiri pe aceeasi tema

- Un urs polar gigantic a strabatut aproximativ 1.500 de kilometri pe jos pentru a cauta mancare. Ursul infometat plecat din Siberia și a ajuns in orașul Norilsk. Este prima data cand un urs polar a...

- Amenda de 500 de lei pentru apel fals la 112. Un barbat care nu avea cu ce se deplasa, a pretins ca s-a ratacit impreuna cu un grup de turiști Un barbat s-a ales cu o amenda in valoare de 500 de lei pentru apel fals la 112 in data de 20 mai a.c.. Jandarmii […] The post Amenda de 500 de lei pentru apel…

- Schimbarile climatice din ultima jumatate de secol au sporit inegalitatea intre tari, ducand la reducerea cresterii economice in tarile cele mai sarace, in timp ce, prosperitatea in unele dintre cele mai bogate tari a crescut considerabil, arata un nou studiu, a transmis BBC.

- Sapte excursionisti au fost dati disparuti, iar unii dintre acestia ar putea fi decedati, in urma unei avalanse produse in regiunea rusa a Muntilor Altai (Siberia), a indicat miercuri Ministerul pentru Situatii de Urgenta in timp ce o echipa de

- Fortele loiale guvernului de uniune nationala (GNA), cu baza Tripoli, au anuntat sambata inceperea unui contraatac impotriva rivalilor lor condusi de maresalul Khalifa Haftar, la sud de capitala libiana, unde luptele s-au intensificat, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Incendiile…

- Prefect Dragnea: ”Trei urși agresivi au fost recoltați in Argeș. Soluția: vanatoarea autorizata”. Urșii s-au inmulțit semnificativ dupa ce in urma cu cațiva ani a fost interzisa vanatoarea acestora. In Argeș, situația este una ingrijoratoare, iar urșii reprezinta un pericol ce nu trebuie ignorat. Au…

- David Attenborough sustine ca ar incerca sa il convinga pe Donald Trump, care este, potrivit naturalistului britanic, ''orb'' la efectele incalzirii globale, ca acest fenomen reprezinta o amenintare reala, relateaza luni Press Association. Cercetatorul si realizatorul de programe pentru…

- Vineri, 22 martie, de la ora 17.00, la Castelul din Carei a avut loc prezentarea multimedia „Transilvania to Magadan – Expediție auto – Siberia 2018”, cu impresii din calatoriile domnilor Solymosi Zsolt, preot unitarian și director adjunct al Colegiului Unitarian „Janos Zsigmond” din Cluj-Napoca și…