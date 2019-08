Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara (duminica), pe raza comunei Ploscuțeni. Potrivit informațiilor, doua persoane ar fi ranite, dintre care una este in stare mai grava. De asemenea, aceleași surse ne-au precizat ca șoferul ar fi parasit locul accidentului. UPDATE! Șoferul a fost prins. Era…

- Astazi, 03.08.2019, incepand cu orele 10.15, in urma unui apel 112 primit, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-a deplasat in satul Dealul Cucului, comuna Poiana Cristei, unde un urs este prins intr-un laț in padure. In sprijin acționeaza si polițisti din…

- Astazi, in jurul orei 17.45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Focșani au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un tanar, in varsta de 23 de ani, din municipiul Focșani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drug test iar rezultatul a fost pozitiv.…

- Polițiștii din municipiul Ramnicu Sarat au identificat doi tineri din Vrancea, banuiți ca au comis mai multe infracțiuni de furt din locuințe. Potrivit ramnicpress.ro, cei doi ar fi fost identificați pe 15 iunie. Unul dintre ei are 18 ani, iar celalalt 20. „In continuarea activitatilor desfasurate de…

- Un urs gasit prins intr-un laț intr-o padure din apropierea localitații Fratești, din județul Gorj, a fost eliberat in mediul natural. Animalul a fost tranchilizat de medicii veterinari și de angajații Garzii de Mediu, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ursul a fost gasit in laț in padurea…

- 'In localitatea Nereju, scurgerile de pe versanti au provocat tasarea pe o lungime de aproximativ 100 metri a DJ 205 D (la km 19+900). Avand in vedere situatia creata, s-a dispus inchiderea drumului. Accesul in zona se poate face pietonal. Pentru remediere, la fata locului intervin echipaje ale administratorului…

- Marcel Lepa, ucigasul politistului Cristian Amariei, a fost capturat de catre politisti, marti dimineata, in localitatea timiseana Remetea Mare, in urma activitatilor informativ-operative desfasurate, anunta surse judiciare. Criminalul a fost luat prin surprindere, intr-o locuinta la care oamenii legii…