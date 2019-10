Urs pe străzile din Brașov. Localnicii, avertizați prin RO-ALERT Un urs a fost vazut in aceasta seara pe strazile din Brașov. Localnicii au sunat imediat la 112 și au alertat autoritațile. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența din Brașov, ursul ar fi fost vazut pe strada Cloșca. Un mesaj de avertizare a fost trimis in scurt timp prin sistemul RO-ALERT. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

