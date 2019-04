Stiri pe aceeasi tema

- Mamiferele au ajuns miercuri la gradina zoologica in cadrul unei ceremonii la care a fost prezenta si Regina Margareta a II-a. ''Astazi este o zi pe care am asteptat-o multi cu mare nerabdare. Aproape nu credeam ca poate fi adevarat", a spus in discursul sau regina, care a mentionat ca printul…

- Gradina zoologica din Copenhaga a primit miercuri, in cadrul unei ceremonii oficiale prezidate de regina Margareta a II-a, prima sa pereche de ursi panda, in baza unui acord de cesiune incheiat intre Danemarca si China, relateaza EFE. Ursuletii, care au ajuns saptamana trecuta in capitala…

- Un pinguin albinos a fost prezentat vineri vizitatorilor unei gradini zoologice din Polonia, singurul exemplar de acest fel aflat in captivitate, au anuntat angajatii parcului, potrivit Reuters. Puiul in varsta de trei luni nu a primit un nume intrucat angajatii de la gradina zoologica din Gdansk nu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, la Braila, ca nu este dispus ca Romania sa devina „gradina zoologica”, referindu-se la faptul ca 22 de țari au cerut derogare pentru cormorani, dar țara noastra, inca nu. Daea a spus ca ii vine sa intre imbracat in apa cand vede un cormoran.…

- Incidentul a avut loc sambata, la gradina zoologica din Belfast, Irlanda de Nord. Cimpanzeii s-au folosit de ramura unui copac rapus de furtuna pentru a escalada un zid de piatra. Momentul evadarii a fost surprins de cațiva vizitatori. In videoclipul care a fost publicat pe internet se poate auzi vocea…

- Selectionata Qatarului s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Cupei Asiei 2019 la fotbal, dupa ce a invins echipa Irakului cu scorul de 1-0, la Abu Dhabi, in ultimul meci din optimile de finala ale competitiei gazduite de Emiratele Arabe Unite. Unicul gol al partidei a fost marcat din lovitura…

- Un autobuz multifunctional autonom, dotat cu inteligenta artificiala si avand un design inspirat de aspectul unui urs panda gigant, a fost lansat in provincia estica Jiangsu din China, relateaza marti agentia Xinhua. ''Autobuzul panda'', vopsit in alb si negru si o lungime…

- Doi pinguini furati de la o gradina zoologica din Marea Britanie au fost recuperati in urma unei operatiuni a politiei, relateaza vineri Press Association. Perechea de pinguini Humboldt a fost furata in noiembrie 2018 de la o gradina zoologica din Nottinghamshire. Ofiterii de…