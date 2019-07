Urs observat lângă Alba Iulia. Populaţia, avertizată prin RO-ALERT "Atentie. A fos semnalata prezenta unui urs pe raza localitatii Paclisa. Sporiti atentia si nu va expuneti la pericol. In caz de pericol, apelati 112. ISU Alba", este mesajul pe care l-au primit cetatenii din Paclisa. Ursul a fost observat, potrivit unor imagini postate pe retelele de socializare, si de un grup de tineri, care l-au urmarit cu masina pana cand acesta a disparut de pe drum, in padure. De mai multe zile, ursul a fost observat in zona Paclisa, motiv pentru care s-a luat decizia monitorizarii zonei de catre jandarmi. In urma cu doua saptamani, un urs de mari dimensiuni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

