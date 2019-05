Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 6 aprilie 2019, in jurul orei 01.50, politistii din cadrul Politiei Orasului Teius, in timp ce actionau pe strada Bisericii, din orasul Teius, l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din Teius, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda permis…

- Ieri, 27 martie 2019, in jurul orei 19.00, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe strada Noua din comuna Șona, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si fara permis de conducere, dupa ce o patrula rutiera l-a depistat in timp ce conducea o autoutilitara, desi nu avea acest drept.

- Conducatorii auto, cu varsta cuprinsa intre 42 si 66 de ani, sunt cercetati pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce au fost depistati la volan de catre politisti, desi se aflau sub influenta alcoolului.

- Vineri, 1 martie 2019, in jurul orei 22.20, politistii rutieri din Campeni, in timp ce actionau pe DN 75, l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din Campeni, care conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Gabriela Cristea are de ce sa fie mandra! Frumoasa moderatoare a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” mai are puțin și devine pentru a doua oara mamica, iar minunea pe care o are deja acasa, Bella Victoria Margot este un copil pe care oricine și l-ar dori.

- Astazi, „regina muzicii populare romanești”, indragita Irina Loghin, a implinit varsta de 80 de ani, iar o asemenea aniversare nu putea fi completa fara prietenii buni și fara familia artistei, care o iubește și o apreciaza extrem de mult.

- In data de 07.02.2019, in jurul orei 18.35, politistii locali ai dispeceratului Directiei Politiei Locale a Primariei municipiului Ramnicu Valcea au observat prin intermediul sistemului de supraveghere si monitorizare a municipiului un autoturism cu numere de Sibiu care a intrat pe banda destinata taximetristilor…