- Un urs de aproximativ 200 de kg a fost prins intr-o capcana. „Captura” a avut loc in localitatea Valea Leurzii, din Dambovita. Un satean a vazut animalul care se zbatea si a sunat imediat la 112

- Jandarmii din Bacau au intervenit pentru salvarea unui urs prins intr-o capcana improvizata, in localitatea Dofteana, zona Parcului Dendrologic. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bacau a fost sesizat miercuri ca in localitatea Dofteana, zona... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Jandarmii hunedoreni au intervenit, joi, pentru salvarea unui urs prins intr-o capcana improvizata, in apropiere de cabana Sasa din masivul Parang.Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Inspectoratului de Jandarmi Hunedoara, gestionarul fondului de vanatoare din zona a sunat la numarul…

- Barbatul in varsta de 43 ani, din localitatea Bargauani, a fost prins de politisti in timp ce transporta cu masina 58 de kilograme de trufe, in valoare de 8.500 lei. Acesta a fost sanctionat cu amenda de 2.000 de lei, pentru ca nu deținea actele necesare. In urma verificarilor s-a constatat ca barbatul…

- Șoferul unei mașini de pompe funebre din Columbia a fost prins in timp ce transporta 300 de kilograme de marijuana intr-un sicriu. Șoferul a fost prins in urma unui control de rutina in orașul Cucuta. In momentul in care au controlat dricul, polițiștii au descoperit ca sicriul era plin ochi cu pachete…

- O captura de aproape 3 kilograme de canabis a fost realizata, in trafic, de politistii si procurorii din Bistrita Nasaud. La data de 16 iulie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita Nasaud, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Bistrita Nasaud, in colaborare…

- Zi cu noroc pentru un satmarean. In dimineata zilei de miercuri, 10 iulie, in jurul orei 5,30, un pescar satmarean a facut o captura cu adevarat impresionata (nu povești pescarești!). Un somn uriaș, de 75 de kilograme și 2,52 metri lungime a pierdut intensa batalie cu pescarul satmarean Sandu Fernea.…

