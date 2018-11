Urmeaza un CEx pentru remanieri. Dragnea neaga zvonurile: Il sustin pe Toader

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu imi fac griji pentru Neacsu sau Tutuianu, dar ce a facut Dragnea azi, si anume eliminarea din joc a unor soldati vechi ai partidului, mult mai vechi decat insusi vataful de la Teleorman, arata a disperare. Disperarea lui Dragnea ca imperiul i se naruie. Dragnea, sfarsitul ti-e aproape!", a aratat…

- Senatorul social-democrat Adrian Tutuianu si secretarul general al PSD, Marian Neacsu, au fost exclusi luni din partid in urma unei decizii luate de Comitetul Executiv National al PSD. La finalul […]

- Victor Ponta susține ca este 'macel' in PSD, precizand ca in partid 'ori faci ca Dragnea, ori ești dat afara'. Mențiunile vin in contextul in care la sedinta Comitetului Executiv al PSD se discuta excluderea lui Adrian Tutuianu si a lui Marian Neacsu din partid."Nu am vazut niciodata așa ceva.…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca nu va pleca din PSD, chiar daca va fi dat afara de presedintele partidului, si a adaugat ca are sprijinul colegilor din organizatia Dambovita si celor care au semnat scrisoarea impotriva lui Liviu Dragnea. Intrebat la Parlament daca este adevarat ca va…

- Printre subiectele fierbinți ale intalnirii se numara și sancționarea puciștilor din PSD, conform unor surse citate de Antena 3. In cadrul ședinței se va incerca lamurirea rafuielilor care au avut loc in ultima perioada. PSD a anunțat de asemenea ca se va face o analiza de partid, pentru…

- El a sustinut ca au fost 60 de membri care au votat „pentru" mentinerea lui Dragnea in functia de presedinte, 8 „impotriva" si o abtinere. Popa ne-a nominalizat si pe cei 8 care au optat pentru demisie: Gabriela Firea, Paul Stanescu, Adrian Tutuianu, Marian Neacsu, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, un reprezentant…

- "S-a cerut excluderea mea din PSD, de catre domnul primar de la Sectorul 5, fapt care nu a fost supus dezbaterii si aprobarii la interventia domnului presedinte Dragnea si a doamnei prim-ministru Viorica Dancila care nu au considerat necesar si oportun sa fie supus un astfel de punct la dezbatere…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, numarul 2 din partid, crede ca în scrisoarea asumata de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu sunt enuntate ”o serie de principii sanatoase”. ”Am citit cu atentie declaratia comuna a colegilor…