- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017, previziuni pentru toate zodiile: Berbec: Coincidentele sunt semne de bun augur care te duc mult mai repede spre implinirea unui vis. Iar azi ai parte de multe astfel de semne bune! Profita de ele, bucura-te daca-ti apar pene in drum, monede pe strada, sau cine stie,…

- Lumea cinematografiei este in doliu, dupa ce o actrita care a jucat in filme celebre a murit la varsta de 46 de ani. Aceasta suferea de cancer la stomac. Hiep Thi Le a fost o actrita de origine vietnameza care s-a facut cunoscuta la Hollywood, dupa ce a jucat in productii de un real succes Femeia a…

- Discursul și imaginea Opoziției nu-l impresioneaza pe Radu Banciu. Jurnalistul a vorbit in ediția de duminica a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre principala problema a Opoziției, in contextul in care PSD ”s-a facut praf”."Opoziția, deși ataca pe toate flancurile și are susținerea populara,…

- Marti, pe 19 decembrie de la ora 21:30, va asteptam la Hard Rock Cafe la un show din #UniversulVUNK intitulat O lume Ne-buna ! Poate ca nu ești cel mai bun. Sau poate ca nu ești bun la toate. Deși lumea iți cere asta, sa fii mereu mai bun decat alții. Nu-i nimic. Poate nu ești fericit. Poate nici n-ai…

- Daca nu stiti cu ce sa va imbracati de sarbatori, ca sa iesiti din anonimat, vedetele noastre v-ar putea da cateva ponturi prin tinutele pe care le-au ales! Intr-o veritabila Gala a elegantei, starurile au frapat cu toaletele lor unicat.

- Discursul Regelui Mihai in Parlamentul Romaniei, in 2011, a fost un moment istoric pe care romanii nu il vor uita. Monarhul a reusit atunci, cu o decenta rar intalnita, sa ne aminteasca de dragostea de tara. “Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Sunt mai bine de şaizeci…

- Nikola Spear, tenismenul care a obtinut prima victorie cu 6-0, 6-0, la un turneu de Grand Slam, a murit la varsta de 78 de ani. Sarbul si-a adjudecat acest triumf in 1969, la Roland Garros, cand l-a invins pe Daniel Contet fara sa cedeze vreun game.

- Din randul taranilor au inceput sa se manifeste, inainte de Marea Unire din 1918, in publicatiile locale si regionale, o serie de condeieri, care au reprezentat adevarate modele in comunitatile lor.

- Lumea artistica a mai pierdut o stea. Dupa Stela Popescu, care a incetat din viata saptamana trecuta, saptamana aceasta a inceput cu o noua veste proasta dupa ce s-a aflat ca a murit si Cristina Stamate.

- Întotdeauna suntem înconjurati de persoane în care nu putem avea încredere si de care trebuie sa ne ferim. Când sunt în preajma noastra, trebuie sa fim foarte atente.

- Diana de la "Insula Iubirii" șocheaza pe toata lumea! Cunoscuta bruneta a luat o decizie radicala cu privire la viața ei publica. Tanara se retrage din showbiz, dar are un motiv bine pus la punct.

- Intrebat cum vede noua cerere a presedintelui Iohannis de a demisiona de la conducerea Camerei, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu-i prima data. Are aceasta placere: mai pune o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia. Asa se lucreaza, coordonat". Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri…

- Lumea interlopa din Bucuresti este iar in doliu, dupa ce a pierdut inca un lider al unui clan. Celebrul interlop Nikos s-a stind din viata in urma unui stoc cardiac, lasand in urma multa suferinta si durere.

- Google a decis ca cel putin doua site-uri de stiri nu vor mai putea fi gasite in motoarele de cautare. Decizia este extrem de dura venita dupa ce s-a aflat ca cele doua canale finantate de Kremlin au fost implicate in alegerile prezidentiale de anul trecut din SUA.

- Primul spectacol fara animale din aceasta stagiune a Circului Bucuresti s-a desfasurat cu casa inchisa, deși toata lumea era circumspecta ca show-urile nu vor mai avea astfel parte de o afluența mare de spectatori. Și totuși, lumea a venit sa vada și acrobatii spectaculoase, costume inedite, muzica…

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.

- Oamenii de stiinta au efectuat cu success primul transplant de cap, iar subiectul a fost un cadavru uman. Chirurgii sustin ca sunt pregatiti sa efectueze operatia si pe o persoana vie, potrivit The Independent. Chirurgul Sergio Canavero a devenit faimos dupa ce a sustinut ca lucreaza la…

- In 2010, Andrei Tarus, solistul trupei Carlas Dreams, s-a casatorit cu Nelea Motricala, o afacerista de succes din Republica Moldova și au impreuna un copil. Din pacate, scandalurile repetate dintre cei doi au dus intr-un final la divorț, acordat prin instanța

- Dirijorul Tudor Ciupeiu, asistent universitar la Facultatea de Arte din Oradea, s-a sinucis in noaptea de marti spre miercuri, in Cluj. Dirijorul Tudor Ciupeiu s-a spanzurat cu o funie de creanga unui copac, in zona strazii Campului, din cartierul Manastur. In jurul orei 2.30 el a fost gasit…

- Fiica lui Madalin Voicu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare Tv din Romania, fiind un exemplu pentru multe tinere de la noi. Deși acum are o silueta fara cusur și poate sa poarte absolut orice ținuta iși dorește, Ioana Voicu a avut probleme cu greutatea in adolescența. Daca la prima vedere…

- Schiorul francez David Poisson a încetat din viata, luni, dupa ce a cazut la un antrenament în Canada. Potrivit federatiei franceze, sportivul a cazut în timpul unui antrenament de coborâre în statiunea canadiana Nakiska, scrie port24.lefigaro.fr. Poisson…

- La începutul saptamânii trecute, Silvia Radu a fost numita în funcția de primar general interimar al Chișinaului de catre Nistor Grozavu, care va continua sa fie viceprimar al Capitalei, alaturi de Ruslan Codreanu. Au ramas mai auțin de doua saptamâni pâna la referendumul…

- Asteptarea a luat sfarsit, iar la primele ore ale diminetii, Andreea Marin si-a anuntat fanii ca are o surpriza pentru ei. Zilele trecute, vedeta a marturisit ca este implicata intr-un nou proiect. Asteptarea a luat sfarsit, iar in scurt timp Andreea Marin va anunta ce proiect a demarat in aceasta perioada.…

- Și-a vazut fiica in sicriu, iar acum spune ca nu mai are pentru cine sa traiasca, scrie click.ro. Geta Dovleac, mama regretatei cantarețe Denisa Raducu (n.r – Manelista) ne-a marturisit ca vrea sa moara mai repede, pentru a fi alaturi de fiica sa, in Ceruri. Citeste si Cum vrea sora Denisei…

- Emily Jensen, in varsta de 14 ani, cunoscuta in lumea vloggerilor pentru tutorialele sale de make-up, a povestit cum s-a luptat impotriva cancerului. Tanara a dezvaluit de ce fata sa pare diferita de cea a majoritatii oamenilor.

- "Ințeleg ca premierul Tudose s-a razgandit. Se adopta o reglementare care nu poate fi aplicata, șase milioane de contracte de munca nu poți sa le schimbi pana la 1 ianuarie. Se adopta o reglementare pentru care nu exista niciun fel de analiza, nu exista nicio alta țara care sa o aplice, nu ne-a spus…

- 20.10 Lumea a plecat din Piata Sfatului. Circa 50 de persoane au revenit in fata Prefecturii. 19.43 Piata Sfatului este, aproape, plina de protestatari. 19.10 La aceasta ora sunt mai mult de 3.000 de protestatari. Ei au parasit locul de la Prefectura si au plecat, pe strada Republicii, catre Piata Sfatului.…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp a cazut vineri, la nivel mondial, timp de peste o ora. Aplicatia a cazut la ora 7:38 GMT, cel mai probabil din cauza unor probleme tehnice si nu a unui atac al hackerilor, a declarat expertul in securitate informatica si hacking Deepak Daswani, conform EFE.…

- Ralflo parea sa fie mai mult decat indragostit de o blonda care poate pune pe jar inima oricarui barbat, dar de ceva vreme lucrurile s-au schimbat radical. Mai exact, cantarețul i-a dat papucii blondinei Francy și, fara sa stea prea mult pe ganduri, a sarit intr-o alta relatie. Ralflo a uitat de…

- Madalina Enache, fosta sotia a fotbalistului de la FC Steaua Bucuresti, Gabi Enache, a oferit, in exclusivitate pentru Antena Stars, primele declaratii dupa ce s-a pronuntat divortul celor doi.

- Lumea asigurarilor se schimba, deoarece creste expunerea la riscuri emergente precum bolile cronice, IT, inteligenta artificiala sau riscurile de expunere la catastrofe naturale, dar si din cauza imbatranirii populatei ceea ce ne face sa ne concentram in curand pe generatia millennials care reseteaza…

- Numarul lui de magia, insa, nu le-a prea placut juratilor nostri. “Imi pare rau ca nu am rezistat pana la final si am plecat din sala. Am pierdut sansa unica de a sta de vorba cu un om care nu are ce cauta pe scena iUmor”, spune Cheloo.

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a facut publica prognoza pentru urmatoarele trei luni. Daca in noiembrie va fi vreme calda, cu ploi abundente, in decembrie vom avea parte de lapovite si ninsori, iar in ianuarie vor lovi gerul cumplit si viscolul.

- Cum ai face, tu,lumea din nou Daca ai cloci, ca Dumnezeu, al pamantului ou Din care au ieșit pe rand oameni, coropișnițe și furnici, Boi de rand și boi stilați, cum sunt unii de pe aici? Cum ai inventa, tu, Cuvantul de accept și pe cel de refuz, nu, Ai pune alte petale Incatușatelor ...

- Sarbii au fost criticati chiar la ei acasa de catre castigatoarea premiului Nobel pentru literatura. Intr-adevar asa ceva nu se intampla prea des, sa ti se reproseze ca natie ca esti vinovata pentru razboaiele provocate. Iar protestele si criticile in Serbia, la adresa scriitoarei germane de origine…

- In 2017 am avut parte de canicula, tornade, furtuni violente care au ucis oameni, dar si ploi abundente. Toate acestea fenomene vor fi tot mai dese, anunța specialiștii.Peste o saptamana, pregatiti-va pentru un episod de frig, cu lapovita si ninsoare. Expertii sunt ingrijorati si ca la Polul…

- Managerii Holzindustrie Schweighofer susțin ca sunt conștienți de imaginea negativa pe care o au in Romania, dar ca aceasta e departe de realitate. Intr-o intalnire cu presa, aceștia au raspuns, punctual, tuturor acuzațiilor care li se aduc in țara de catre organizațiile de mediu, politicieni sau oameni…

- Toamna capricioasa continua sa ne dea batai de cap. Temperatura aerului va continua sa scada din cauza unui ciclon periculos care a lovit tara noastra, iar ploile vor cuprinde treptat toate zonele. Meteorologii vin si cu vesti bune: de la sfarsitul acestei saptamani incepe sa se incalzeasca pentru ca…

- Tribunalul București a amanat luni, pentru data de 20 noiembrie, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpați fostul primar Cristian Popescu-Piedone și patronii clubului. Decizia de amanare, motivata de instanța prin faptul ca nu au fost citate doua parți civile in Italia, i-a nemulțumit pe…

- Dupa 22 de ani de casnicie, actorul Ewan McGregor, cunoscut publicului mai ales pentru rolul sau din filmul “Din viața scapa cine poate“ , și a parasit soția, designerul de productie Eve Mavrakis.

- Lumea teatrului – și nu numai – a ramas surprinsa sa o vada in distribuția primului sezon al show-ului Fort Boyard pe actrița-dramaturg-regizor Lia Bugnar. Ea a declarat, inițial, ca s-a dus “pentru o persoana draga”, iar azi a confirmat pentru Libertatea ca nu putea sa-l lase singur acolo pe Marius…

- Pasiunea unui tanar olandez pentru jocurile video a depasit orice obstacole. Chiar si un handicap sever. „Razboinicul Orb”, asa cum este cunoscut in mediul online, face senzatie in ciuda faptului ca este nevazator.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa prezinte astazi strategia administrației sale fața de Iran: se așteapta ca ceara sancțiuni pentru ceea ce considera &"politica agresiva&" a Iranului în Orientul Mijlociu, dar nu și

- Vremea se raceste accentuat, iar la munte se anunta lapovita si ninsori. Meteorologii spun ca maximele vor fi mai mici si cu 15 grade fata de normalul perioadei. Sudul tarii va fi spulberat de ploi.