- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…

- Precipitatiile, îndeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala în ultimele zile din 2017 si în primele din 2018, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila în intervalul 25 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018, publicata luni.…

- Temperaturi neobișnuite in urmatoarele zile, anunța specialiștii! Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Vremea se anunta relativ rece in majoritatea regiunilor tarii, in urmatoarele doua saptamani, iar meteorologii estimeaza precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in zilele premergatoare Craciunului, precum si in ultima zi din an, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Vineri, maxima zilei este egala cu maxima de astazi, de 11 grade Celsius. Minima va fi de 3 grade Celsius. Cerul va fi parțial innorat. Vantul va sufla slab. Sambata, continua vremea frumoasa. Vom avea o maxima de 14 grade Celsius in Capitala. Cerul va fi parțial innorat, dar vor fi slabe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea pana la Craciun, adica in intervalul 12-24 decembrie. Cum va fi vremea pana la Craciun in BANAT Pana in data de 16 decembrie, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit, cu medii ale temperaturilor maxime ce vor oscila intre 10 și…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani o vreme relativ normala pentru aceasta perioada, cu valori termice in mare parte pozitive pe timpul zilei, respectiv cu temperaturi nocturne sub zero grade, cu nopți mai reci intre 20 și 22 decembrie, in timp ce precipitațiile se vor semnala pe arii…

- Finalul de saptamana se anunța umed, cu ploi, lapovița și ninsoare, iar afara se racește tot mai tare. Incepand din dimineața zilei de sambata, 9 decembrie si pana duminica seara, sunt asteptate precipitații mixte in vest, nord și centrul Romaniei, predominant ninsori la munte și strat de zapada consistent…

- O informare a Administratiei Nationale de Meteorologie vizeaza, intre 1 decembrie, ora 21.00 ndash; 2 decembrie, ora 18.00, ploi moderate cantitativ, precipitatii mixte, predominant ninsori la munte si intensificari ale vantului. In intervalul mentionat vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor.…

- Vremea in urmatoarele doua saptamani. Ce ne asteapta din punct de vedere termic Potrivit prognozei meteo publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 27 noiembrie - 10 decembrie, vremea va deveni din ce in ce mai rece, in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea…

- Vremea va deveni din ce in ce mai rece, in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea regiunilor țarii, in timp ce precipitațiile mai ales sub forma ploi și lapovița, dar și de ninsoare (in special la munte), iși vor face simțita prezența, releva prognoza Administrației Naționale de Meteorologie…

- Directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a declarat, pentru Mediafax, ca, de duminica, precipitatiile se vor extinde in toata tara, iar la munte ploile se vor transforma in ninsori, astfel temperaturile vor fi cuprinse intre -5 si cel mult 10 grade. „Pe parcursul…

- Regimul termic se va incadra, in general, in mediile normale ale perioadei la nivelul intregii tari, insa ploile, lapovitele si ninsorile vor fi din ce in ce mai prezente incepand cu data 26 noiembrie, se aratra in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pana pe 3 decembrie.

- Dupa ce a trecut la ora de iarna, Romania trece acum si la vremea de iarna, cu temperaturi negative, zapada si lapovita in multe zone ale tarii. Inceputul acestei saptamani a adus in zona de nord, nord-vest si centru a Romaniei nori incarcati care au acoperit crestele muntilor cu zapada, iar in zonele…

- Vremea va fi inchisa și ploioasa la nivelul intregii țari, in acest sfarșit de saptamana, insa temperaturile se vor incadra in normele perioadei, a declarat, vineri, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a avertizat ca la sfarșitul acestei saptamani, in țara noastra va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu un alt ciclon, Numa, care vine din sudul continentului si are o masa de aer cald.…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…

- Vremea a inceput, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. Potrivit reprezentanților Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand de joi, temperaturile incep sa creasca…

- Prognoza meteo pentru București, in 15 noiembrie. Meteorologii anunța ca miercuri, 15 noiembrie, vremea din Capitala va fi inchisa, iar regimul termic apropiat de cel normal pentru jumatatea lunii noiembrie. Vantul va sufla moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 8-10 grade Celsius.…

- Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius, a declarat, pentru MEDIAFAX, meteorologul de serviciu Teodora Cumpanasu. „Temperaturile scad, de azi (marti…

- Vremea schimba foaia. Meteorologii anunta ca, azi si maine, peste tara noastra va patrunde o masa de aer rece. Mihai Timu, meteorolog la Agentia Nationala de Meteorologie, a declarat la Antena 3 ca vremea se va schimba in perioada urmatoare si ne putem astepta la primii fulgi de nea, in Bucuresti.…

- Prognoza meteo pe o saptamana. Vremea se raceste in toata tara Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. „Temperaturile scad, de azi (marti - n.red.),…

- Se strica vremea! Cod galben si portocaliu de vant puternic, lapovița și ninsoare - HARTA Administrația Naționala de Meteorologie a lansat o informare meteo pentru vant intens și precipitații mixte, valabila pentru intreaga țara in urmatoarele zile. Prima avertizare a intrat în vigoare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben de ninsori pentru șapte județe din țara. Vremea a inceput sa se raceasca din ce in ce mai mult. S-a activat CODUL PORTOCALIU de LAPOVIȚA și NINSOARE! Fenomene vizate: intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare valabila pentru finalul lunii octombrie. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, temperaturi scazute, lapovița și ninsoare. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara…

- Suntem abia in luna octombrie, dar se pare ca in curand va veni iarna in luna octombrie. Temperaturile vor scade tot mai mult in urmatoarele zile, iar meteorologii au emis o informare meteorologica de vreme rea pentru zonele montane. Informarea este valabila in intervalul 27 octombrie, ora 21:00 și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare valabila pentru finalul lunii octombrie. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, temperaturi scazute, lapovița și ninsoare. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara…

- Potrivit celor de la Administrația Naționala de Meteorologie vremea se va inrautații. Se vor inregistra intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte, disconfort termic, in intervalul: 27 octombrie, ora 21:00 – 30 octombrie, ora 23:00. Din noaptea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte și disconfort termic, valabila de vineri, ora 21.00, pana luni, ora 23.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare meteo, valabila de astazi de la ora 21:00 pâna pe 30 octombrie, la ora 23:00. În acest interva vor fi intensificari temporare ale vântului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte și disconfort…

- Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 - 14 grade Celsius, la nivel national, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța scaderi de temperatura și precipitații ce vor acoperi arii extinse pentru finalul lunii octombrie și inceputul lunii noiembrie. Vremea se va raci semnificativ incepand cu jumatatea saptamanii in curs, anunța Administrația Naționala de Meteorologie care…

- Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 - 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabila in…

- Previziuni sumbre lansate Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie. Specialistul a vorbit in cadrul unei emisiuni de televiziune despre fenomenele meteorologice extreme care vor lovi tara, in aceasta iarna

- Vremea va continua sa fie mai calda decat normalul perioadei in aceasta saptamana. Maximele termice vor ajunge, la nivel national, in jurul a 24-25 de grade Celsius potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 16 - 29 octombrie.

- Maximele termice vor ajunge, la nivel național, la 24-25 de grade Celsius, insa in jurul datei de 22 - 23 octombrie iși vor face apariția ploile, doar local importante cantitativ, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 16 - 29 octombrie. In Banat,…

- Vremea va continua sa fie calda pentru aceasta perioada din an, cu maxime termice ce vor ajunge, la nivel național, la 24-25 de grade Celsius, insa in jurul datei de 22 - 23 octombrie iși vor face apariția ploile, doar local importante cantitativ, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie…

- Vremea va continua sa fie mai calda decat normalul perioadei in aceasta saptamana. Maximele termice vor ajunge, la nivel national, in jurul a 24-25 de grade Celsius, insa in jurul datei de 22 - 23 octombrie isi vor face aparitia ploile si se va resimti o racire cu cateva grade, potrivit prognozei Administratiei…

- Vreme calda pentru aceasta perioada din an. Precipitatii pe final de saptamana Vremea va continua sa fie calda pentru aceasta perioada din an, cu maxime termice ce vor ajunge, la nivel național, la 24-25 de grade Celsius, insa in jurul datei de 22 - 23 octombrie iși vor face apariția ploile, doar local…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, 6 octombrie, avertizare cod portocaliu, respectiv cod galben, de lapovita si ninsori, pentru aproape jumatate dintre judetele tarii. Avertizarea va intra in vigoare de la noapte.

- Vremea va fi mai rece in weekend decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, cu temperaturi mai coborate decat cele din intervalul precedent. Maximele vor fi cuprinse intre 10 si 16 grade, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Dupa doua zile cu temperaturi de vara, joi și vineri, vremea se va raci accentuat in acest weekend, astfel ca temperatura maxima de sambata va fi 16 grade Celsius și sunt așteptate precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, au anunțat specialiști ai Administrației Naționale de Meteorologie (ANM),…

- Meteorologii anunțî ca vremea la Cluj va fluctua considerabil în zilele urmatoare, cu maxime carea vor varia de la 20 la 13 grade.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 20 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi variabil.Vineri, vremea…