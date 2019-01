Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul unei scaderi neobisnuite a vanzarilor de telefoane iPhone la finele lui 2018, in special in China, grupul american Apple a incercat marti sa ii convinga pe investitori ca are si alte motoare de crestere pentru viitor, precum serviciile de plati sau cele de streaming, informeaza AFP.…

- ​Apple a anunțat ca vânzarile de iPhone au scazut cu 15%, spre 52 miliarde dolari, în timp ce vânzarile totale ale companiei au scazut cu 5%, spre 84,3 miliarde dolari. Apple a dat de înțeles ca ar putea scadea prețul telefoanelor pe unele piețe și în premiera nu a mai…

- Gigantul american Apple, care a avertizat deja ca vanzarile sale la finalul anului 2018 au fost sub asteptari, va incerca marti sa ii linisteasca pe investitori, prin publicarea rezultatelor trimestriale, informeaza AFP. La începutul acestei luni, producătorul telefoanelor iPhone a surprins…

- Apple nu prea are motive de bucurie la inceput de an. Seful companiei, Tim Cook, a recunoscut intr-o scrisoarea catre investitori ca se asteapta la venituri mai mici din vanzarile de iPhone-uri decat estimase...

- Apple și-a revizuit in scadere estimarile de vanzari pentru ultimul trimestru din 2018 din cauza scaderii pieței chineze, fiind prima oara cand compania face astfel de modificari in ultimii 15 ani. Mai multe surse au spus in ultimele luni din 2018 ca vanzarile iPhone in China sunt slabe, iar anunțul…

- Actiunile au fost suspendate de la tranzactionare miercuri, inainte de anunt, iar ulterior au scazut cu aproape 8-, influentand negativ bursele. Titlurile si-au revenit ulterior, fiind in stagnare. In ultimele trei luni, actiunile Apple au scazut cu 31,1-, in timp ce indicele S&P 500 a scazut cu 14,3-.…

- Capitalizarea combinata a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet si Facebook, cele mai mari companii de tehnologie din SUA, a scazut vineri cu 75 de miliarde de dolari si a provocat un declin de 1,7% al componentei tehnologice a indicelui S&P 500 si al indicelui Nasdaq, relateaza CNBC, informeaza…