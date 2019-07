Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca va incepe din nou luni analiza pe ministere, mentionand ca are in vedere o restructurare a fiecaruia in parte, dublata de o descentralizare."Vor mai fi ministere care vor fi analizate. De luni vom incepe din nou analiza pe ministere, de data…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor Publice au anuntat, in turneul din judetul Tulcea, masurile vizate pentru incadrarea in deficit, dupa ce, neoficial, Executivului i-ar lipsi in jur de 7 milioane de lei. Astfel, in perioada urmatoare vor fi verificate toate detasarile de personal din…

- Premierul Viorica Dancila l-a demis, sambata, pe Remus Borza, din funcția de consilier onorific pe probleme economice, reforma și fiscalitate, la doar o saptamana de la numire. Motivul: Borza a facut, la Antena 3, o serie de declarații publice care au convins-o pe Dancila ca ar fi mai indicat sa renunțe…

- "La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, inceteaza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului, acordata doamnei Anca-Nicoleta Alexandrescu", se arata in decizia publicata in Monitorul Oficial. Premierul Viorica Dancila a exclus marti orice colaborare cu Anca Alexandrescu, consilierul…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, sambata, la Rovinari ca a venit la CEO pentru a vedea realizarile de la compania energetica, dar si problemele cu care se confrunta aceasta. „Eu nu pot sa sustin sau sa nu sustin, eu cred ca fiecare echipa trebuie legata de indicatori de performanta si Guvernul…

- 'M-am simtit foarte iritat, nu doar de declaratia premierului Olandei, care a precizat ca Romania nu va adera la Spatiul Schengen, ci si de modul tafnos prin care acesta s-a exprimat. Sigur ca aceste jigniri la adresa Romaniei sunt facute cu 'permisiunea' politicienilor nostri. Ma inspaimanta…

- "De aceea, dragi romani, facem aici summit-ul de la Iași, scriem declarația de la Galați", a spus premierul. In declarația de la Galați, „vom susține cu tarie ca nu mai acceptam niciodata ca pensiile și salariile sa fie taiate, ca nu mai acceptam niciodata ca spitalele sa se inchida, ca nu…

- Jandarmii au intervenit, joi, la Cluj-Napoca blocand accesul in curtea Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, unde urma sa ajunga premierul Viorica Dancila. "Demisia", "Jos Guvernul", „Noi nu vrem sa conduși de hoți” si "Ne e sila de Dancila" au strigat protestatarii stransi in fata Institutului…