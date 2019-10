Urmează PROTESTE. Lia Olguța Vasilescu, replică pentru un jurnalist după propunerea Violetei Alexandru ”Am trait s-o aud si pe-asta! Un jurnalist spune ca doamna Violeta are o sarcina grea "sa repare harababura lasata in Ministerul Muncii de Olguta Vasilescu". Sunt fan! Abia astept sa vad cum abroga Legile salarizarii si pensiilor si mai prind 5 la suta la urmatoarele alegeri, dupa ce se intorc la situatia de dinainte de "harababura", adica la salarii si pensii cu 50 la suta mai mici!

PS. Liderii de sindicat ma suna sa imi spuna ca ei se pregatesc de proteste. Daca fac tot dansul pinguinului, zic sa nu se deranjeze!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

