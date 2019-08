Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanții PMT, incepand de luni, 22 iulie, se vor executa din nou servicii de dezinsecție aeriana pe domeniul public. „Substanta utilizata pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie este substanta Cymina Plus, substanta activa Deltametrin. Crescatorii de albine sunt…

- Primaria Timisoara reia dezinsectia aeriana efectuata pe raza orasului. Societatea ploiesteana aflata in contract pentru dezinsectie si deratizare cu Primaria Timisoara, a anuntat ca incepand cu data de 22 iulie se vor executa servicii de dezinsectie aeriana pe domeniul public al Municipiului Timisoara.…

- Serviciul Public Ambient Urban va relua, in perioada 22 – 31 iulie 2019, operatiunea de dezinsectie terestra pentru combaterea tantarilor, in conformitate cu Programul unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare, aprobat prin HCL 31/2019. Campania se va desfasura pe raza…

- Avand in vedere condițiile meteo care au favorizat creșterea numarului de țanțari, incepand cu data de 17 iulie, se va efectua cea de a treia etapa de dezinsecție din acest an. 10 echipe sunt repartizate in toate cartierele din municipiu și vor efectua, concomitent, tratamente la sol, cu utilaje portabile,…

- Primaria Timisoara anunța ca incepand de luni, 24 iunie se vor executa servicii de dezinsectie pe cale aeriana si deratizare pe domeniul public. Substanta utilizata pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie este substanta K’Othrine Profi EC 250, substanta activa Deltamethrin. Substanta utilizata…

- Reprezentanții municipalitații anunța firma Coral Impex din Ploiești incepe aviotratamentul de luni, 24 iunie. Se va face atat dezinsecție, cat și deratizare. „Substanța utilizata pentru efectuarea serviciilor de dezinsecție este substanța K’Othrine Profi EC 250, substanța activa Deltamethrin,…

- Anunț important facut de Primaria Timișoara. Incepand de maine, in capitala Banatului se vor executa servicii de dezinsecție și pe cale aeriana pe domeniul public de catre operatorul care a caștigat licitația, SC Coral Impex SRL din Ploiești. „Substanta utilizata pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie…

- Primaria Municipiului Timisoara, in baza contractului subsecvent nr : 40/5.04.2019 incheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiesti, va aduce la cunostinta ca ‚incepand cu data de 13.06.2019 se vor executa servicii de dezinsectie aeriana pe domeniul public al Municipiului Timisoara. Substanta utilizata…