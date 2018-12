Urmează o 'criză constituţională'? Avertismentul unor senatori americani Un numar de 44 de fosti senatori americani democrati si republicani au avertizat luni in privinta amenintarilor care planeaza in opinia lor asupra democratiei in SUA si si-au exprimat ingrijorarea privind o posibila 'criza constitutionala', relateaza AFP. 'Impartasim parerea ca intram intr-o perioada periculoasa si simtim ca avem datoria sa evocam amenintarile care planeaza asupra statului de drept, a Constitutiei, a institutiilor noastre guvernamentale si a securitatii nationale', au scris fostii congresmeni intr-un articol publicat luni in Washington Post. Cei 44 fosti senatori, printre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

