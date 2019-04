Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, prima noastra racheta, a revenit in tara si afirma ca este gata pentru , semifinala din Fed Cup dintre Franța – Romania, care se va disputa in zilele de 20 și 21 aprilie, la Rouen, capitala regiunii Normandia. ...

- FRANTA ROMANIA FED CUP. Intalnirea FRANTA - ROMANIA va fi gazduita de "KindArena" din Rouen, pe 20 si 21 aprilie. "KindArena" are o capacitate de 5.234 de locuri. Alerta in Franta! Ce scrie L'Equipe despre Simona Halep, pericolul din semifinalele Fed Cup FRANTA ROMANIA FED CUP. Confruntarea…

- "Turnee bune, consider ca am jucat un tenis destul de bun, nivelul a fost foarte ridicat. Fizic am fost destul de rezistenta. Per total cred ca a fost o deplasare foarte buna. Am simtitt oboseala din cauza Fed Cup-ului, pentru ca acolo m-am consumat foarte mult. Asa se intampla de fiecare data. Dar…

- L'Equipe crede ca Franta trebuie sa intre in garda, inaintea semifinalei cu Romania, din 20 si 21 aprilie. "Dupa ce si-a vazut finalul de sezon stricat de o accidentare la spate, Halep, care a cedat in ianuarie, in optimile de finala ale Australian Open, in fata Serenei Williams, creste in…

- Ilie Nastase a analizat intalnirea dintre Cehia si Romania, din Fed Cup, in urma careia echipa lui Florin Segarceanu s-a calificat in semifinale.Nastase sustine ca va fi greu cu Franta, ca Sorana Cirstea ar fi avut loc in echipa, dar si ca Simona Halep nu se mai afla sub acea presiune mare,…

- Romania a urcat 3 pozitii si se afla pe locul al V-lea, cu 8.912,5 puncte, in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii de Federatia internationala de tenis (ITF), dupa victoria obtinuta in deplasare, in fata Cehiei, detinatoarea trofeului, care se mentine in continuare pe prima pozitie, cu 31.362,5 de…

- Romania a trecut dramatic de Cehia, scor 3-2, și va infrunta Franța in semifinalele ediție din 2019 a Fed Cup. Semifinala dintre Romania și Franța se va juca pe 20 și 21 aprilie. Singura infruntare dintre cele doua in Fed Cup s-a jucat pe teren neutru, astfel incat țara gazda va fi desemnata prin…