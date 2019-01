Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ghenea, liderul Sindicatului Liber și Independent Electrocentrale CET-SUD Timișoara, a transmis, miercuri, informații cu privire la posibila declanșare ... The post Posibil conflict de munca la Colterm appeared first on Renasterea banateana .

- In data de 17 septembrie 2018, Administrația Fondului pentru Mediu a lansat ...Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera... The post Timișoara va avea 16 stații de incarcare pentru mașini electrice appeared first on Renasterea banateana .

- Universitatea Cluj a castigat Trofeul "Tiberiu Rusu" la handbal feminin, iar la Valcea, liderul Ligii Nationale isi testeaza fortele la Memorialul "Constantin Tita". Opt din cele 13 echipe din Liga Nationala feminina sunt angrenate in aceste zile la doua turnee de pregatire, in ultimele meciuri din…

- Mai multe trenuri au fost anulate pe raza Regionalei CFR Timisoara, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Astfel, astazi nu circula trenurile... The post Mai multe trenuri anulate in Banat appeared first on Renasterea banateana .

- Baschet SCM Timișoara va intalni Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmației, in turul al treilea al Cupei Romaniei. Partidele vor avea loc in 30 ianuarie, la Sighet, și in 6 februarie, la Timișoara. Echipa din nordul țarii ocupa locul secund in Grupa C a Ligii Naționale, cu opt victorii și doua infrangeri.…

- Mai multe mijloace de transport in comun din Timișoara vor circula deviat timp de mai multe ore pe 1 decembrie. Masura a fost luata pentru a permite... The post Autobuze și troleibuze deviate in Timișoara, de 1 Decembrie appeared first on Renasterea banateana .

- Iesita din zona retrogradarii dupa victoria de la Constanta cu Dacia Unirea Braila, scor 2 0, nou promovata in Liga a 2 a SSC Farul disputa in aceasta saptamana doua meciuri la Timisoara. Primul este miercuri, 28 noiembrie, de la ora 17.00, cu Ripensia, in etapa a 19 a, urmat de cel de sambata, 1 decembrie,…

- Desi a condus pe aproape toata durata intalnirii, SCM Timisoara nu a reusit sa bifeze, in aceasta seara, in Sala Sporturilor "Trivale" din Pitesti, primul succes in editia 2018-2019 a Ligii Nationale de baschet masculin... The post Primul succes se lasa asteptat >> BCMU FC Arges Pitesti – SCM Timisoara…