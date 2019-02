Stiri pe aceeasi tema

- Amnistia fiscala, alaturi de curatarea capitalului negativ din economie, ar putea face parte dintr-un pachet de masuri care va fi prezentat in luna martie, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul unei conferinte de presa.

- Amnistia fiscala, alaturi de curatarea capitalului negativ din economie, ar putea face parte dintr-un pachet de masuri care va fi prezentat in luna martie, a anuntat miercuri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul unei conferinte de presa. "Mediul privat este cel asupra…

- Autostrada Unirii, alaturi de alte obiective de infrastructura, se afla mentionata in proiectul Legii bugetului pe 2019, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. ‘Pentru autostrada aveti text clar in lege. Este prevazut exact…

- Premierul Viorica Dancila a transmis astazi președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerile de desemnare a miniștrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor și Dezvoltarii Regionale, astfel incat sa fie asigurata continuitatea activitații in cele doua domenii. Ministrul Fondurilor Europene,…

- TICHETE DE MASA 2019. Angajatii din sistemul public vor avea salarii mai mari incepand cu 1 ianuarie 2019. Majorarea va fi de 25% din diferenta dintre ce primesc acum si ce este prevazut in Legea salarizarii pentru anul 2022, dupa cum a anuntat, pe 3 decembrie, ministrul Muncii, Marius Budai.…

- Anul viitor urmeaza a se acorda cresteri salariale asa cum prevede Legea salarizarii, iar punctul de pensie urmeaza sa fie majorat cu 15% de la 1 septembrie, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Guvern, scrie agerpres.ro.citește și: S-a stabilit cine il va…

- Eugen Teodorovici, ministrul Economiei, a vorbit azi despre noile reglementari fiscale pe care le are are in vedere pentru anul 2019. Eugen Teodorovici a vorbit despre o noua masura, una care „sa protejeze romanul”. „Știm ca profitul este printre cele mai mari la nivel european, știm nivelul creditelor…