Stiri pe aceeasi tema

- In urma revizuirii strategiei, Continental va inchide doua fabrici in Germania si unitati din Italia si Malaezia. De asemenea, doua fabrici din SUA (Henderson, in Carolina de Nord, si Newport News, in Virginia) ar putea fi inchise. Continental nu a precizat cate locuri de munca vor fi desfiintate,…

- Potrivit sursei citate, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei (PTF) Bors au descoperit tractorul Lamborghini, avand seria de caroserie stearsa si repoansonata, in semiremorca unui ansamblu rutier format din autocamion si semiremorca, ambele inmatriculate in Romania. La…

- Conform presei de specialitate din Germania, compania Continenta urmeaza sa-si inchida aproape 10 fabrici, scrie www.autolatest.ro. Momentan compania nu spune care dintre ele urmeaza sa-si concedieze angajatii, insa daca vorbim de atatea fabrici putem lua in calcul si cele trei unitați detinute de…

- Economia Germaniei s-a contractat in trimestrul doi din 2019, sporind presiunile asupra Cabinetului condus de Angela Merkel privind adoptarea unor masuri de stimulare fiscala, in conditiile in care productia industriala este puternic afectata de razboiul comercial dintre SUA si China, transmit Reuters…

- Timisorenii mai au foarte putin de asteptat pana cand se vor relaxa in cel mai spectaculos parc din Timisoara, amenajarea Iulius Gardens apropiindu-se de finalizare. Spațiul verde din inima Iulius Town, primul proiect mixt din vestul țarii și cea mai mare investiție in real estate din regiune, in valoare…

- Publicația ”Gazzetta di Modena” informeaza ca Panini, compania care a facut sa viseze numeroase generații cu albume ale jucatorilor, este pe cale sa fie vanduta. Italienii care produc abțibilduri au primit o delegație americana interesata sa cumpere grupul cu sediul in Modena.Acțiunile grupului Panini,…

- Astfel, statistica oficiala emisa de ACEM releva faptul ca, in marja cresterii per ansamblu a inmatricularilor de motociclete, la nivelul UE, Italia ramane cea mai mare piata, cu 54.826 de unitati inregistrate in T1, in crestere cu 18,7% fata primele trei luni din anul precedent. In clasamentul general…

- Valul de emigranți romani care cauta un viitor mai bun in strainatate ramane in creștere și in 2019, astfel ca piața din Romania define tot mai deficitara la nivel de forța de munca. Motivul? Salariile mai mari și condițiile de munca mai bune ii determina sa-și paraseasca locurile natale și sa mearga…