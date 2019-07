Descoperirea a fost facuta de politia din Manchester intr-un fost sediu al politiei orasului Failsworth, inchis in urma cu sase ani. Autoritatile suspecteaza ca plantele cultivate in ferma ''uriasa'' au fost indepartate miercuri dimineata, cu doar cateva ore inainte de sosirea politistilor. Radacini, sol, ghivece goale si surse de lumina erau tot ce au mai gasit politistii in cladirea care a functionat anterior ca sectie de politie.

