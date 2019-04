Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul „misterios” aparut luni in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe, scris cu litere runice, a fost descifrat, au anuntat reprezentantii Primariei, multumindu-le cetatenilor care s-au straduit sa traduca textul. „Traducerea mesajului este urmatoarea: ‘In 48 de ore pe malul lacului Retyi sunt 52 de…

- O serie de ateliere de dans contemporan, mișcare și improvizație se vor desfașura saptamana viitoare, la Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe, in cadrul a doua proiecte realizate de coregraful Cosmin Manolescu. Coregraful Cosmin Manolescu, autorul proiectului „Dans-Wanderer” (www.danswanderer.ro)…

- In aceasta dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mihai Viteazul” al județului Covasna a transmis un mesaj de avertizare utilizand sistemul Ro-Alert privind prezența unui urs pe raza localitații Sfantu Gheorghe. *”Atenție! Urs observat in zona Lunca Oltului! Evitați zona! Inspectoratul…

- Batalionul 22 Vanatori de Munte „Cireșoaia” Sfantu Gheorghe a sarbatorit, in data de 7 martie a.c., aniversarea a 79 de ani de la inființare. La aniversarea a 79 de ani de existenta, Batalionul 22 Vanatori de Munte se prezinta ca o unitate moderna, pregatita pentru operationalizare, in care…

- Se apropie finalul lui Faurar 2019 și odata cu acesta au loc ultimele doua spectacole din cadrul celei de-a V-a ediții a Festivalului Internațional W.A. Mozart, organizat de Opera din municipiul de la poalele Tampei, cu sprijinul Consiliului Local și al Primariei Brașov. Putem spune, inca de pe acum,…

- Peste 30% dintre cetatenii municipiului Sfantu Gheorghe si-au platit deja impozitele datorate in acest an catre bugetul local, pentru cladirile si terenurile pe care le au in proprietate, beneficiind de o bonificatie de 9% pentru plata anticipata, informeaza reprezentantii Primariei. In cazul autoturismelor…

- Biblioteca Judeteana „Bod Peter” din Sfantu Gheorghe a realizat topul celor mai solicitate sau imprumutate volume. Carțile pentru copii, alaturi de lecturile solicitate la școala, dar și „Noul Cod Penal, comentat” – se numara printre cele care au fost cele mai imprumutate sau cautate in 2018. Topul,…

- Familiile cu cel putin trei copii din municipiul Sfantu Gheorghe vor beneficia, incepand din acest an, de abonamente gratuite in parcarile publice din municipiu si 75% reducere la serviciile si programele oferite de institutiile culturale si centrele de agrement din subordinea Primariei, in baza unui…