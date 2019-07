Stiri pe aceeasi tema

- Sutele de corigenti de clasa a VIII-a inseamna, pentru scolile profesionale din Olt, tot atatia elevi carora sistemul le ia sansa de a invata o meserie, mai ales in cazul celor care si-ar dori acest lucru. Directorii liceelor tehnologice acuza un sistem putred.

- In zi de sambata, cand, in mod normal este timp pentru familie, camarazii din cele 26 de sucursale au fost Post-ul TARGOVIȘTE: Membri din 26 de sucursale AMVVD au fost prezenți la Adunarea Generala a asociației apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele Directoratului CE Oltenia, Sorinel Boza, a dat asigurari, ca producatorul energetic nu este in pericol de a intra in insolvența, ba chiar ca, pe primul trimestru al acestui an, compania a inregistrat profit. Boza se afla in aceste zile la Bruxelles unde prezinta impactul evoluției prețului…

- Președintele Directoratului CEO, Sorin Boza, și secretarii de stat Andrei Maioreanu și Doru Vișan au primit-o pe premierul Viorica Dancila la SE Rovinari. Articolul VIDEO. Sorin Boza, fața-n fața cu Viorica Dancila! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Directorii CEO si liderul FNME o asteapta, in aceste momente, pe premierul Viorica Dancila, in fata Termocentralei Rovinari unde s au strans aproape 200 de sustinatori din zona. Articolul Sefii CEO si liderul FNME o asteapta pe Dancila apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- La sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea a avut loc, ieri, o intalnire intre conducerea instituției și directorii de unitați de invațamant din județ, ocazie cu care s-a discutat despre proiectul educațional „Educația ne unește”. Din partea ISJ Vrancea a fost prezent inspectorul școlar…

- Incepand din 2 mai, cea mai mare unitate spitaliceasca din judet are un nou director medical, in persoana medicului pediatru Eva Lapos. Asemeni celor care au precedat-o in ultimii ani in functie, dr. Lapos va ocupa acest post ca interimar.

- Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) stabilește joi, 2 mai a.c., data la care cei peste 13.000 de salariați vor primi tichetele cadou, in valoare de 1.100 de lei. Președintele Directoratului CEO, Sorinel Boza, a dat asigurari ca administrația companiei energetice iși va respecta promisiunile…