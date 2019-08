Londra, 20 aug /Agerpres/ - Cel de-al 25-lea film din franciza "James Bond" se va intitula "No Time To Die", au dezvaluit producatorii peliculei prin intermediul unui mesaj publicat marti pe contul oficial de Twitter al agentului 007, informeaza AFP.



Noul film va fi lansat in cinematografele din Marea Britanie pe 3 aprilie 2020 si in cele din Statele Unite pe 8 aprilie in 2020, a anuntat echipa de productie.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

—…