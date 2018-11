Stiri pe aceeasi tema

- Urmatorul exercitiu militar comun cu Coreea de Sud, prevazut pentru primavara lui 2019, va fi "redus" pentru a facilita negocierile cu Coreea de Nord pe tema nucleara, a indicat miercuri ministrul american al Apararii, Jim Mattis, citat de AFP. "Foal Eagle va fi reorganizat putin pentru a-l mentine…

- Black Friday 2018. In curand va incepe cea mai așteptata zi din an pentru vanatorii de reduceri: Black Friday 2018 (”Vinerea Neagra”). In aceasta perioada, magazinele vor taia considerabil din prețurile la electrocasnice, electronice și alte obiecte. Printre acestea se numara și aragazurile. Fie ca…

- Ministrul apararii, Eugen Sturza, susține ca a purtat discuții cu Alianța Nord-Atlantica in privinta organizarii unui exercițiu militar comun pe teritoriul Republicii Moldova, la centrul de instruire din Bulboaca.

- Statele Unite si Coreea de Sud vor organiza luni un exercitiu militar restrans, cu cateva zile inaintea intalnirii dintre secretarul de Stat Mike Pompeo si un oficial nord-coreean, in cadrul careia se va discuta despre denuclearizarea peninsulei, relateaza Reuters.

- Fundasul sud-coreean Jang Hyun-soo a fost suspendat pe viata din nationala tarii sale, dupa ce a recunoscut ca a folosit acte false de justificare a unor ore de munca in folosul comunitatii pentru a se sustrage de la efectuarea stagiului militar, informeaza News.ro.Potrivit presei internationale,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au convenit asupra organizarii 'cat mai curand posibil' a unui al doilea summit intre Kim si presedintele american Donald Trump, discutand totodata despre potentiala monitorizare de catre Statele Unite a pasilor Phenianului…

- Garzile Revolutionare iraniene (armata de elita a regimului islamic) si armata au intreprins vineri un exercitiu militar comun in Golful Persic, prezentat drept o 'demonstratie de forta' si un avertisment pentru dusmanii tarii, transmite Reuters preluata de Agerpres. Teheranul a dat de inteles…

- Autoritatile din Rusia vor organiza în luna septembrie cel mai mare exercitiu militar de pe teritoriul sau din ultimii 40 de ani, la care vor lua parte si armatele din China si Mongolia, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, citat de Reuters.