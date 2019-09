Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce saptamina trecuta Adrian și Denisa au avut parte de ultima ceremonie a focului, in aceasta seara va veni randul Giei și al lui Bogdan sa fie puși fața in fața cu acțiunile facute de cei doi pe insula.

- Cei trei au petrecut momente inedite, insa totul a luat o intorsatura neașteptata atunci cand ispita a fost intrebata daca ar fi de acord sa faca amor in trei. Citeste si INSULA IUBIRII. Denisa l-a parasit pe Adrian. "M-am indragostit de Andi" "Asta e fantezia mea suprema. Cu doi barbați.…

- Dupa ce și-a taiat brațara de cuplu și a renunțat la relația cu Bogdan, Gia și-a dat frau liber sentimentelor și s-a sarutat cu Adrian, fara sa țina cont de camerele de filmat. Cei doi au petrecut doua zile departe de ceilalți concurenți. Gia a avut parte de o schimbare de look radicala, iar la intoarcere…

- Gia și Bogdan au venit pe „Insula Iubirii” in calitate de cuplu, insa lucrurile s-au schimbat radical in momentul in care femeia și-a dat seama ca s-a complacut 10 ani intr-o relație cu un barbat cu care nu avea prea multe puncte in comun.

- Decizie neasteptata la "Insula Iubirii"! Gia, femeia alaturi de care Bogdan s-a inscris la testul iubirii, a hotarat sa puna capat relatiei, dupa ce, la bonfire, a vazut imaginile socante cu concurentul.

- Insula Iubirii a oferit momente extrem de controversate si in acest episod. Invitat in emisiunea Xtra Night Show, Ionuț Gojman este hotarat sa o demascheze pe Denisa, fosta iubita a lui Adrian de la Insula Iubirii. „N-ai decat sa-i faci jocul”, a declarat ispita Ionuț.

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Chemata la Bonfire, Denisa a fost pusa fața in fața cu comportamentul lui Adrian. Dezgustata de imaginile prezentate, concurenta a spus ca ea nu il cunoștea așa.

- Iesit din camera de testimoniale, Bogdan a tinut sa clarifice situatia cu Irina. Se pare ca barbatul se simte atras de blondina si isi doreste ca ea sa nu mai interactioneze cu alt concurent de pe Insula, cu scopul ispitirii. Mai asumat ca oricine, i-a spus ca vrea sa formeze un cuplu!