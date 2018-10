Trimisul special al AGERPRES, Constantin Balaban, transmite: Urmatorul buget multianual ar putea da Europei securitate, pentru ca ar demonstra ca, in pofida diferentelor de opinie, Europa poate actiona impreuna in vremuri dificile, poate ajunge la un acord pentru cetatenii sai si pentru lume, a declarat vineri comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger.

"Intr-o lume caracterizata de prea mult populism si neonationalism, intr-o situatie in care perspectivele economiei mondiale si cele europene sunt din ce in ce mai pesimiste, ar fi grozav daca, in unanimitate, am putea crea un…