- In ianuarie Justin Bieber nu a participat la decernarea premiilor Grammy și susținea atunci ca lucreaza din greu la un nou album. Artistul este atat de inspirat de calatoria sa religioasa incat vrea sa o incorporeze in muzica sa, așadar s-a decis sa lanseze un album cu muzica creștina. Deși vrea sa…

- Lungmetrajul „Pacific Rim Uprising”, regizat de Steven S. DeKnight, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 28 de milioane de dolari și a detronat astfel filmul „Black Panther” al lui Ryan Coogler, care s-a mentinut in fruntea clasamentului timp de cinci saptamani…

- In mai multe zone din țara s-a așternut un strat de zapada care are culoarea roz. Fotografiile s-au distribuit cu repeziciune pe rețelele de socializare, la fel ca și dezbaterile legate de cauza acestei culori mai puțin obișnuite. Alții spun, de fapt, ca zapada ar fi portocalie. Meteorologii spun ca…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca la 4 iunie vor fi puse in circulatie noi bancnote, eliminand trei zerouri de pe actualul bolivar pentru a combate inflatia uriasa care loveste tara, relateaza AFP. "Am decis sa elimin trei zerouri de pe moneda nationala, sa retrag din circulatie…

- Selena Gomez a avut nevoie de un “escape” pentru cateva zile dupa ce s-a desparțit din nou de Justin Bieber. Artista a inchiriat un iaht in Sidney și s-a relaxat alaturi de mai mulți prieteni. Dupa ce a fost surprinsa la plaja in cotum de baie, internetul a inceput sa o critica pentru ca s-ar... View…

- Selena ne reamintește ca nu se lasa afectata de vorbele urate ale societații și, mai mult decat atat, intr-un clip video postat pe contul personal de Instagram, cantareața ofera raspunsul perfect jignirilor aduse datorita faptului ca a pus cateva kilograme. ” Mitul frumuseții- o obsesie asupra frumuseții…

- Baieții de la The Motans ne arata partea sensibila a iubirii cu piesa proaspat lansata, “Jackpot” și au facut-o intr-un mare fel LIVE la Virgin Tonic. Cu un sunet fresh, “Jackpot” prezinta dragostea ca pe un sentiment ce taraște cu tine pe jos, te ridica și te doboara, dar in același timp te umple de…

- Un nou headliner a fost confirmat la AFTERHILLS 2018 #dreamers: ABOVE & BEYOND, cel mai așteptat nume in comunitatea fanilor de muzica trance din Romania. Tot la AFTERHILLS vor veni Ben Klock, Len Faki, Andrew Rayel, Double Pleasure, Steve Lawler, Eats Everything, Ellen Alien, Monika Kruse, Rick Roblinski,…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, aceasta este cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (UE).Economia Romaniei…

- Telekom Electronic Beats (TEB), unul dintre cele mai expresive și mai dinamice proiecte de muzica electronica din Europa, ajunge in acest an și in Romania. Pe 13 și 14 aprilie vor avea loc mai multe concerte in Control Club din Bucuresti, unde TEB prezinta nume mari ale muzicii electronice internationale.…

- Razboiul declarativ dintre fostul si actualul lider al PSD-ului continua. De aceasta data, Victor Ponta l-a atacat pe Liviu Dragnea tot pe Facebook, dar nu prin intermediul unei postari, ci al unui raspuns la un comentariu adresat de un utilizator – ce viza refuzul celui dintai de a-l numi pe actualul…

- Ți-ai pregatit bagheta? Primul trailer pentru urmatorul capitol din seria Fantastic Beasts a aparut ieri iar internetul a luat-o razna. Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald este al doilea film din serie și va aparea in Romania in data de 16 noiembrie anul acesta. Fanii lumii lui Harry Potter…

- Cand Andrei Tiberiu Maria posteaza o fotografie cu intreaga lui familie, fotografia se viralizeaza. S-a intamplat duminica, atunci cand Smiley a fost sa-și viziteze parinții. Artistul a postat pe contul sau de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fratele, parinții și bunica lui și a scris…

- Carlos Ray “Chuck” Norris implinește sambata 78 ani și milioane de glume și maxime legate de (re)numele sau de neinfricat. S-a nascut pe 10 martie 1940 in Ryan, Oklahoma și este pe langa un actor cu multe roluri la activ și un expert in arte martiale. Dupa ce a servit in Fortele Aeriene ale Statelor...…

- Transplantul de rinichi prin care atrecut Selena Gomez anul trecut aproape a omorat-o, spune chiar prietena ei cea mai buna, Francia Raisa, cea care i-a donat rinichiul. Actrița Francia Raisa a vorbit despre un moment critic de dupa operația de transplant pentru revista W Magazine. “La cateva ore dupa…

- Emilia Șercan, cunoscuta drept „vanatoarea de plagiate” a fost astazi la dezbaterea stiricurate.ro. Cineva i-ar fi plantat pagini in teza de licența ca sa o compromita. Dar pentru asta e hotarata sa lupte. Emilia Șercan este doctor. A obținut un doctorat in comunicare publica. Și ultimii ani din viața…

- Pentru ca am auzit o poveste despre o tanara din Statele Unite care a ajuns sa aiba datorii de 10.000 de dolari incercand sa devina populara pe Instagram, ne-am gandit sa strangem cateva sfaturi mai puțin costisitoare. De fapt, am pus pe hartie un ghid despre cum poți sa faci sa devi faimos pe Instagram...…

- Zilele trecute, Razvan Burleanu a afirmat despre sustinatorii lui Ionut Lupescu faptul ca sunt ”someri”, care spera sa primeasca un contract la FRF. Declaratiile au starnit reactii dure in lumea fotbalului din Romania. Gica Popescu este de parere ca Razvan Burleanu primeste aceste texte de la departamentul…

- A fost o saptamana plina de emoții și de adrenalina la Virgin Radio Romania. Matinalii Virgin Tonic au provocat-o pe Andreea Remețan sa incerce sa-și țina pulsul sub 120 bpm ca sa-i permita sa faca concursul și in cadrul programului ei. Andreea a trecut prin mai multe probe care i-au intins nervii la…

- Numele lui de scena e Two Feet, dar pe buletin scrie Zachary William Dess. I Feel Like I`m Drowning are și videoclip de saptamana trecuta, deși e o piesa aparuta acum trei luni. O recomandare de la Alexandra Gavrila. Two Feet are 24 de ani, este din America și piesa lui a reușit sa creeze un...…

- In timp ce Demi se pregatește pentru turneul “Tell me you love me”, cantareața iși impartașește crush-urile pe Twitter. Demi a descris intr-o postare pe Twitter un vis in care apare Drake și va anunțam de acum ca e awwwww. “Am avut un vis aseara ca mi s-a dezlegat șiretul la unul dintre pantofi așa...…

- Evanghelistul Billy Graham a murit miercuri, 21 februarie, la varsta de 99 de ani. El a fost unul dintre cei mai importanti promotori ai crestinismului din ultimii 100 de ani. Billy Graham, supranumit „Pastorul Americii”, a murit la varsta de 99 de ani, la resedinta sa din Montreat, Carolina de Nord,…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- 'Exista doi episcopi ai Romei [recenti] care sunt deja sfinti', a spus Francisc intr-o intalnire cu usile inchise cu preotii parohi din Roma, referindu-se la Ioan al XXIII-lea si la Ioan Paul al II-lea. 'Paul al VI-lea va fi sfant in acest an', a adaugat el, citat de dpa. Comentariile lui…

- Trupa Muse a lansat de curand videoclipul piesei “Thought Contagion”, iar imaginile cu vampiri și stilul cyberpunk par sa cucereasca deja internetul. Intr-un interviu trupa susține ca ideea videoclipului a fost inspirata de Richard Dawkins și conceptul de meme, dar și ca videoclipul este o continuare…

- Panasonic a lansat astazi un nou produs din seria premium de telefoane digitale fara fir (DECT). Este vorba de KX-TGE510 ce include o serie de caracteristici perfecte pentru toti utilizatorii care îsi doresc functii îmbunatatite precum volum amplificat, taste mai mari, un display usor…

- Dupa ce a lansat piesa “On the loose”, Niall Horan ne surprinde inca de la inceputul saptamanii cu un clip animat al piesei. In piesa despre femeia misterioasa și indragostita, Niall iși pune in valoare vocea și imaginația pentru a crea ritmul perfect. Ultima piesa de pe albumul “Flicker” este un adevarat…

- CHIȘINAU, 7 feb — Sputnik. Urmatoarele alegeri parlamentare sunt programate pentru 4 martie 2018 în Italia și cu o luna înainte de votare situația ramâne extrem de confuza — nici unul dintre cele trei blocuri care se confrunta, potrivit experților, nu…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Guvernul cauta din nou solutii pentru ca, o data cu trecerea contributiilor in sarcina angajatului, IT-iștii sa nu aiba de suferit. Mai mult, Eugen Teororescu, ministrul de Finanțe a anunțat marți ca o sa-i prezinte saptamana aceasta premierului Viorica Dancila o soluție pentru rezolvarea acestora probleme.…

- Vedetele se dau mereu peste cap ca sa arate impecabil pe covorul roșu. Dar cum arata ele cand abia au ridicat capul din perna sau cand au ieșit de la duș, de la sala ori sunt in vacanța? Cele mai multe dintre ele sunt mandre de ceea ce vad in oglinda și posteaza uneori selfie-uri... View Article

- Angelina Jolie este zilele astea intr-o vizita in Franța, pentru a participa la o campanie publicitara. S-a plimbat cu cei 6 copii la muzeul Louvre și a fost primita chiar și la palatul Elysee de prima doamna a Franței, Brigitte Macron! Un moment numai bun pentru a ne uita puțin peste imaginea actriței…

- Consiliul Local Limanu, UAT Limanu si seful administratiei locale, Daniel Georgescu, au inregistrat, zilele trecute, pe rolul Judecatoriei Mangalia, un dosar cu obiectul "pretentiildquo; impotriva fostului primar al comunei, Nicolae Iustin Urdea, actualmente consilier local din partea PNL. Actualul…

- Cele mai ravnite trofee ale industriei muzicale au fost decernate aseara la New York, iar vedetele au pașit pe covorul roșu in ținute care de care mai extravagante! Pentru prima data la Grammy, Cardi B a incercat sa fie ingerul alb al ceremoniei. De altfel, albul a fost laitmotivul celei de a 60-a ediție…

- Alegerile pentru șefia FRF sunt pe 18 aprilie, insa candidații sunt in plina campanie electorala. Actualul președinte al Federiației, Razvan Burleanu, tocmai a anunțat pe site-ul oficial ca sunt 182 de membri FRF care il susțin. Numarul este unul important din spusele oficialului, care se arata incantat…

- Rapper-ul 50 Cent a devenit dintr-o data mai bogat cu 5 milioane de lire sterline. Atunci cand starul a lansat albumul “Animal Ambition”, acesta a acceptat pe langa metodele tradiționale de plata și plata prin criptomoneda bitcoin. La acel moment un bitcoin costa 662$, iar albumul i-a constat pe posesorii…

- Monoir, artistul și producatorul din spatele hitului “The Violin Song“, colaboreaza cu fetele caștigatoare de la X Factor Bulgaria. Imediat dupa ce au caștigat concursul, fetele de la 4Magic au decis ca pentru primul lor single sa colaboreze cu celebrul producator Monoir. “Este o mare onoare și suntem…

- Presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, sustine ca Adrian Tutuianu, vrea sa il schimbe din functie pe Alexandru Oprea, seful CJ Dambovita, pentru ca nu ar putea sa il controleze.

- Gerald Butler, personajul principal din filmul nou aparut “Den of Thieves”, pur și simplu nu-și poate stapani sentimentele pentru superba sa iubita in public. La lansarea filmului in LA, ce a avut loc seara trecuta, actorul scoțian și-a surprins iubita, pe nume Morgan Brown, cu un sarut pasional pe…

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana are loc premiera mai multor filme tocmai bune pentru zilele libere. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la…

- Actualul sef al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si-a anuntat oficial, vineri, intr-o conferinta de presa, candidatura la alegerile pentru presedintia FRF programate la 18 aprilie, precizand ca si-a inceput deja campania...

- Se pare ca Dua Lipa nu și-a luat deloc vacanța și incepe anul cum nu se poate mai bine. Artista britanica tocmai a lansat single-ul “IDGAF“, totul la pachet cu un super videoclip. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al doilea album al sau și ca pregatește o mulțimde de surprize pentru fani.... View…

- oi, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna martie a atins 70,05 de dolari, apoi a scazut usor, ajungand la inchidere la valoarea de 69,26 dolari. De la inceputul anului, titeiul s-a apreciat cu 5%. Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile…

- ASUS a dezvoltat o solutie foarte ingenioasa pentru cei care folosesc trei monitoare pentru gaming si vor sa scape de marginile negre dintre ele: ROG Bezel-free kit. Este vorba despre un set de doua lentile verticale, cu sistem de prindere de monitor, care folosesc refractia luminii pentru a elimina…

- Astazi, cand Virgin Radio Romania face 1 an de la lansare, colega Alice a lasat o inimioara pentru cel mai frumos tort, primit la radio: ” Tortul a fost adus in Virgin Tonic, de Stefania, ascultatoarea noastra care ne-a inseninat ziua de la prima ora cu un tag pe instagram. Multumim, Stefania! La multi…

- La Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara va fi organizat, la acest inceput de an, un concurs pentru funcția de manager. Dosarele pot fi depuse pana pe 22 ianuarie și e sigur ca actualul director vrea sa continue in aceasta calitate.

- Primarul Emil Boc si ministrul Florian Bodog au fost citati joi dimineata la DIICOT, insa cei doi nu s-au prezentat, deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz a decis ca audierea acestora sa fie reprogramata. Ministrul Sanatatii a venit, insa, joi seara la DIICOT si a dat o declaratie.…

- Te-ai intrebat vreodata cum arata masa de seara a oamenilor din intreaga lume? Fotojurnalista Lois Bielefeld a surprins ora cinei in 36 de familii complet diferite. Ea a pozat familii in intimitatea caminului lor și a publicat mai apoi imaginile. “Familia mea a cinat intotdeauna impreuna. Trebuia sa…