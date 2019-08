Urmaşii victimelor nazismului pot primi rapid cetăţenie germană Germania trebuie sa isi asume raspunderea pentru propria istorie, a spus ministrul, adaugand ca "asta este in special valabil pentru cei ai caror parinti sau bunici au fost obligati sa fuga peste hotare".



Ministrul de interne poate semna un decret in acest sens fara permisiunea parlamentului, precizeaza DPA. Reglementarea va intra in vigoare vineri.



Numarul de cereri ale urmasilor victimelor nazismului a crescut semnificativ in ultimii ani, in special datorita perspectivei Brexit-ului. In 2015 au fost depuse 43 de astfel de cereri, iar anul trecut 1506.



Solicitantii…

Sursa articol: dcnews.ro

