Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au in plan reabilitarea Conacului Mocioni din Foeni. Este vorba despre un proiect cu o valoare de aproximativ doua milioane de euro pentru un spațiu muzeal dedicat memoriei familiei Mocioni, amenajarea bibliotecii comunale, a unor spații pentru evenimente…

- Astazi, 2 iulie 2019, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a publicat trei hotarari prin care a stabilit violarea Convenției Europene in privința a opt reclamanți din regiunea transnistreana a R.Moldova, inclusiv din zona de securitate. Aceste cauze au fost reprezentate in fața Inaltei Curți…

- Marija Pejcinovic Buric, ministrul pentru afaceri externe si europene al Croatiei, a fost aleasa miercuri secretar general al Consiliului Europei. Noul președinte a fost ales in contextul in care organizatia paneuropeana de aparare a drepturilor omului si a democratiei a fost greu incercata de o lunga…

- Cu 159 de voturi din cele 268 exprimate de membrii Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reuniti la Strasbourg, Marija Pejcinovic Buric a castigat alegerile in fata ministrului de externe belgian Didier Reynders, care a primit 105 voturi, a declarat presedinta APCE, Liliane Maury Pasquier.…

- Ucraina a anunțat marți intenția de a-și suspenda participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) dupa decizia acesteia de a autoriza revenirea delegației ruse, scrie AFP."Decizia delegației ucrainene: oprirea participarii la lucrarile APCE cu excepția chestiunilor…

- Sapte cupluri stabile care apartin comunitatii LGBTI au dat in judecata statul roman la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg, pentru incalcarea dreptului la viata privata. Partenerii...

- Consiliul Judetean Covasna deschide punți de legatura cu Basarabia. In acest sens, in perioada 11 mai – 14 mai 2019, o delegatie din Consiliul Raional Cimișlia, din Republica Moldova, va efectua o vizita oficiala in judetul Covasna. Aceasta este prima intalnire formala a reprezentantilor celor 2 institutii,…

- Cresterea numarului de violente si cazuri de intimidare contra jurnalistilor reprezinta motive de ingrijorare, releva raportul Consiliului Europei privind libertatea de exprimare in 2018, publicat joi la Strasbourg, document care aminteste de asasinarea a cel putin doi jurnalisti (malteza Daphne Caruana…