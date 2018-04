Stiri pe aceeasi tema

- Americanul John Isner a castigat turneul ATP "Masters 1000" de la Miami. Sportivul in varsta de 32 de ani l-a invins in finala pe Alexander Zverev, scor 6-7, 6-4, 6-4.Tenismanul german a facut o criza de nervi in setul decisiv si si-a distrus racheta.

- Fratii americani Bob si Mike Bryan au castigat proba de dublu a turneului ATP Masters 1000 de la Miami, dotat cu premii de 7.972.535 dolari, dupa ce au invins in finala de sambata pe rusii Karen Hacianov si Andrei Rublev cu 4-6, 7-6 (5), 10-4. Cei doi frati gemeni, care vor implini 40…

- Sloane Stephens, cap de serie 13, a castigat sambata turneul WTA de la Miami, dotat cu premii de 7,972 milioane dolari, dupa ce a invins-o in finala pe letona Jelena Ostapenko, cap de serie 6, cu 7-6 (5), 6-1. Stephens, campioana de la US Open, s-a impus dupa o ora si 31 de minute si a castigat al 6-lea…

- Preț de o saptamana și jumatate, Sloane Stephens nu s-a abatut in niciun moment de la planul tactic, ultima caștigatoare de la US Open aratand, pe langa o buna condiție fizica, o defensiva dusa la rang de arta și o rabdare care a facut diferența. Americanca a caștigat titlul de la Miami dupa ce a avut…

- John Isner, primul finalist la Miami. Americanul a oprit la 15 seria de victorii consecutive a lui Del Potro. Prezența inedita, in ultimul act al Mastersului 1.000 din Florida. Yankeul a produs 39 de lovituri caștigatoare și s-a impus asta-seara, cu scorul 6-1, 7-6 (2) in fața argentinianului aflat…

- Doua jucatoare care au dezamagit in startul sezonului, Jelena Ostapenko si Sloane Stephens, se vor duela cu trofeul de la Miami pe masa! Ostapenko a depasit o perioada neagra si s-a calificat in ultimul act dupa ce a trecut lejer de Danielle Rose Collins, urmand sa o infrunte in finala pe Stephens,…

- Ultimul act al intrecerii Premier Mandatory de la Miami se va da intre americanca Sloane Stephens, campioana en-titre de la US Open 2017, și letona Jelena Ostapenko, triumfatoare la Roland Garros 2017.

- Finala editiei din acest an a turneului WTA de la Miami (SUA), de categoria Premier Mandatory, dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, se va disputa intre letona Jelena Ostapenko si americanca Sloane Stephens, jucatoare cu cate un titlu de Mare Slem in palmares. Ostapenko, in…

- Jelena Ostapenko – Sloane Stephens, finala turneului de la Miami. Jucatoarea din SUA n-a pierdut niciun meci cu trofeul pe masa. Jelena Ostapenko (20 ani, 5 WTA) a trecut, in zorii zilei de vineri, de surprinzatoarea Danielle Rose Collins (24 ani, 93 WTA), in faza semifinalelor. Letona care i-a suflat…

- Sloane Stephens (12 WTA) s-a calificat in aceasta seara in finala turneului Premier Mandatory de la Miami. In penultimul act, deținatoarea titlului de la US Open a invins-o pe bielorusa Viktoria Azarenka (186 WTA), o alta jucatoare care a fost in forma buna la Miami. Americanca s-a impus in trei seturi,…

- Danielle Collins (24 de ani, 93 WTA) a invins-o pe Venus Williams (37 de ani, 8 WTA), scor 6-2, 6-3, și s-a calificat in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Miami. Eficacitatea este cuvantul care a caracterizat evoluția lui Collins in fața lui Venus Williams. A salvat 4 din cele 5 mingi de…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 3 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, fiind invins in doua seturi, 7-6 (7/0), 6-3, de americanul John Isner, intr-o partida disputata marti.…

- In ziua a șasea a turneului de la Miami nu a mai fost loc de surprize pe tabloul de simplu feminin. Elina Svitolina (cap de serie numarul 4), Jelena Ostapenko (6) și Petra Kvitova (9) și-au respectat statutul de favorite și s-au calificat in optimile competiției americane. Svitolina și Kvitova au fost…

- Dupa ce sambata a fost eliminata din cadrul probei de simplu de la Miami, Simona Halep a parasit in aceasta dimineața și turneul de dublu din Florida. Simona Halep și Irina Begu au parasit in aceasta dimineața competiția, fiind eliminate in optimi, dupa un meci strans, de perechea formata din Raquel…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-3, sambata, in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Halep s-a inclinat dupa o ora si 44 de minute in…

- Monica Niculescu a abandonat. Jucatoarea romana de tenis s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru americanca Sloane Stephens. Campioana de la US Open s-a impus dupa doua ore…

- Tenismena daneza Caroline Wozniacki a fost eliminata surprinzator in turul al doilea a turneului WTA de la Miami. A doua favorita a competitiei din Florida a pierdut cu 6-0, 4-6, 4-6 partida cu Monica Puig din Puerto Rico.

- Perechea Horia Tecau si Jean-Julien Rojer (Olanda) s-a calificat astazi in turul secund al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari. Cei doi s-au impus in doua seturi, 6-1, 7-6 (7-2), ...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Simona Halep, liderul WTA, a oferit asigurari la Miami ca s-a recuperat dupa problemele pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte „pregatita” sa debuteze la competitia din Florida, care va fi una „foarte dificila”. Halep, revenita…

- Simona Halep n-are probleme de sanatate: ”Ma simt pregatita”. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- WTA MIAMI. Printre sportivele care au dat racheta de tenis pe șorțul de bucatarie s-au numarat Elina Svitolina și Jelena Ostapenko. Buna prietena cu jucatoarea din Letonia, Sorana Cirstea nu a lipsit de la eveniment, rochia sa atragand toate privirile.WTA MIAMI. The Taste of Tennis este…

- Simona Halep, locul I WTA, este acceptata direct in turul al doilea la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, faza in care va evolua cu Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA sau cu o jucatoare din calificari.

- Cel puțin șase oameni au murit, in Miami, dupa ce o pasarela pietonala s-a prabușit peste o șosea intens circulata. Bilanțul ar putea chiar sa creasca, avand in vedere ca operațiunile nu s-au incheiat, iar persoane ar putea sa fie in continuare prinse sub daramaturi. In acest timp, insa, autoritațile…

- Cel putin patru persoane au murit iar alte 10 au fost ranite dupa ce un pod pietonal s-a prabusit in apropierea Florida International University in Miami, scrie BBC. Echipajele de salvare cauta in continuare eventuale victime prinse printre ruine. Podul, care cantarea 862 de tone si avea o inaltime…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei. Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton. Podul pietonal fusese instalat sambata, in cadrul unui proiect…

- Incident grav in Miami, unde o pasarela s-a prabușit peste o șosea intens circulata. Salvatorii au intervenit la fața locului pentru a scoate oamenii de sub daramaturi. UPDATE 20.43: Cel puțin șase mașini au fost strivite de pasarela. Mai multe persoane sunt prinse sub daramaturi, insa nu este clar…

- Americanca Serena Williams, revenita in circuitul profesionist de tenis dupa o absenta de 14 luni, si belarusa Victoria Azarenka au primit miercuri cate un wild-card (invitatie) pentru turneul WTA de la Miami (Florida), care va avea loc in perioada 20 -31 martie, au anuntat organizatorii, citati de…

- Sebastien Bourdais a caștigat - pe traseul din orașul Saint Petersburg (Сент-Пи́терсберг) din statul Florida - prima etapa a campionatului IndyCar. Pilotul francez de 39 de ani se impune pentru al doilea an consecutiv in cursa de la Saint Petersburg.

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- In fata lacrimilor, furiei si marturiilor tinerilor care au scapat cu viata din atacul armat din Florida, Donald Trump a promis masuri ”puternice” si a evocat posibilitatea de a autoriza portul armelor de foc de catre unii profesori, relateaza AFP preluat de agerpres.Aceasta idee, extrem de…

- Drake a donat 1 milion de dolari și a filmat reacțiile oamenilor. Noua piesa a lui Drake, ”God’s Plan” a reușit sa induioșeze internauții, dupa ce muzicianul a aparut in videoclipul piesei donand aproape un milion de dolari comunitații din Miami, Florida, scrie libertatea.

- "Este foarte trist ca FBI a ignorat atatea semnale transmise de atacatorul din Florida. Nu este acceptabil. FBI petrece prea mult timp incercand sa dovedeasca implicarea rusilor in campania lui Trump. Nu exista nicio implicare. Reveniti la lucrurile de baza si faceti-ne mandri!", a scris Trump pe…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise într-un atac armat comis într-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani și este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune poliția. Adolescentul avea o pasiune pentru arme și un caracter dificil, spun foști colegi și profesori. Scenele…

- Americanca de 17 ani Chloe Kim a castigat, marti, medalia de aur in proba de halfpipe, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang. Ea le-a intrecut pe chinezoaica Jiayu Liu, medaliata cu argint, si pe o alta americanca, Arielle Gold, care a obtinut bronzul.

- Bateria de 100 MW creata de Tesla in Australia de Sud a demonstrat ca poate fi profitabila pentru Neoen, compania care o detine. Factorul financiar benefic al inovatiei energetice poate convinge si alte state sa recurga la tehnologia Tesla de...

- Anna Kournikova, primele fotografii cu copiii. Fosta jucatoare de tenis l-a facut tatic pe Enrique Iglesias. Rusoaica Anna Kournikova, care a ocupat locul 1 la dublu in noiembrie 1999 și locul 8 la simplu in noiembrie 2000, a nascut gemeni, luna trecuta: o fata și un baiat, care se numesc Lucy și Nicholas.…

- In urma cu an de zile, Australian Open pleca la drum cu Kerber, Serena si Radwanska drept primele trei favorite. De atunci, multe s-au schimbat: americanca a devenit mama si a declarat forfait la editia din 2018, in timp ce nemtoaica si poloneza inca isi cauta gloria de altadata. Eliberata de presiunea…

- Start perfect de an pentru Simona Halep, care, sambata, s a impus in turneul de tenis de la Shenzhen China in ambele probe la care a participat, atat la simplu, cat si la dublu feminin In fiecare partida, constanteanca, locul 1 WTA, a avut o adversara pe Katerina Siniakova, din Cehia, a 47 a jucatoare…

- Cristina Neagu a castigat detasat, cu un procent de 52%, ea adunand 15.185 de voturi. Neagu a fost urmata la distanta considerabila de unguroaica Anita Gorbicz, cu 38% din voturi. Norvegiana Nora Mork a adunat 4% din voturi, Iveta Luzumova (Cehia) a strans 3%, Katarina Bulatovic (Muntenegru) a avut…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 3 WTA, si germana Julia Goerges, locul 14 WTA, au castigat, sambata, cate doua meciuri si s-au calificat in finala turneului de la Auckland, cu premii de 250.000 de dolari.Wozniacki, cap de serie numarul 1, a trecut in sferturi de americanca Sofia Kenin, locul…

- Anul trecut a fost unul incarcat pentru Serena Williams care a caștigat turneul Australian Open insarcinata, i-a dat naștere primului sau copil și s-a casatorit cu partenerul sau, co-fondatorul Reddit, Alexis Ohanian. Alaturi de fiica sa, Alexis Olympia/ Dar iata ca inceputul de an 2018 nu o prinde…

- Serena Williams, 36 de ani, a anunțat ca nu va participa la Australian Open, deși era inscrisa pe tabloul principal. Americanca, 36 de ani, a caștigat turneul de anul trecut și urma sa revina pe teren dupa ce a nascut. Fostul lider WTA, actual loc 22, a jucat recent un meci demonstrativ, la Abu Dhabi,…