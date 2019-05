Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va susține luni, 27 mai, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa dupa rezultatul referendumului pentru justiție. Romanii au votat in mod covarșitor in favoarea temelor președintelui Klaus Iohannis, la referendumul pe Justitiei, arata rezultatele…

- Fostul ambasador Mihnea Motoc a scris pe Facebook ca dupa ce a stat 3 ore la coada, la Londra, ora 21 l-a prins la 10 metri de intrarea in reprezentanta unde a lucrat 7 ani si nu a putut vota. „La fel ca mai multe sute de compatrioti. Aceeasi umilinta - de nejustificat - a cozilor astronomice, aceeasi…

- Romanii din strainatate au stat cate 4-5 ore ca sa voteze, iar unii dintre ei nu au mai ajuns la urne. Insa si in Iasi au ramas oameni care nu au reusit sa intre la timp in sectii. Un exemplu este la Agronomie. "Cu 5 minute inainte de inchiderea urmelor in Iasi multe sectii de votare sunt pline si coada…

- Candidatii la alegerile europarlamentare prezenti in studioul LIBERTATEA au comentat, miercuri, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis, de la Palatul Cotroceni, despre refuzul celor trei ministri, referendumul pe Justitie si atacurile la guvernarea PSD. Reprezentantul PSD, Christian Terhes a declarat…

- Klaus Iohannis si-a schimbat joi fotografia de coperta a paginii de Facebook, facand un apel la prezenta la vot la referendumul din 26 mai. Imaginea il reprezinta pe presedinte votand si este insotita...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Guvern, ca presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de ministri interimari pe care i le-a inaintat deja, si ca a discutat cu seful statului pe acest subiect. Seful statului a respins remanierea in forma propusa de Executiv, care viza noi ministri…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presa la Palatul Cotroceni, dupa consultarile pe care le-a avut azi cu liderii PNL, USR, PMP, UDMR și ai minoritaților naționale.

- Klaus Iohannis a anunțat, de la Palatul Cotroceni, ca astazi era ultima zi in care putea fi promulgat bugetul asigurarilor sociale.”Romanii au tot dreptul sa știe cum sta treaba cu bugetul țarii. Sa nu mai țipe ca cineva le intarzie bugetul, pentru ca ei trebuiau sa il depuna cu 3 luni in…