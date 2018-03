Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Tecuci – Biroul Investigatii Criminale au depistat doua persoane pe numele carora instantele emisesera mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Este vorba despre doi barbati de 23 si 37 ani, primul din municipiul Tecuci, cel de-al doilea…

- Un tanar din Telciu a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii dupa ce a accidentat cu mașina un tanar din Mititei, care circula pe marginea șoselei, și a parasit locul accidentului. Incidentul s-a petrecut, luni, pe raza localitații Salva. Polițiștii au descoperit ca telceanul a…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. La data de 9 martie…

- Mandat pus in executare de politistii galateni. Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au depistat, pe raza comunei Namoloasa, o femeie de 30 ani, din municipiul Barlad, care figura data in urmarire nationala. Pe numele femeii, Judecatoria Vaslui a emis, in data de 30.10.2017, un mandat…

- S-a dat alarma in aceasta seara in municipiul Dej! Un șofer care s-a facut ca nu vede semnalele oamenilor legii a fost oprit in zona strazii Crangului, dupa o cursa de aproape 30 de kilometri! Polițiștii din Beclean au fost cei care au incercat sa il opreasca pe șofer, dupa ce acesta ar fi efectuat…

- S-a dat alarma in aceasta seara in municipiul Dej! Un șofer care s-a facut ca nu vede semnalele oamenilor legii a fost oprit in zona strazii Crangului, dupa o cursa de aproape 30 de kilometri! Polițiștii din Beclean au fost cei care au incercat sa il opreasca pe șofer. Cum acesta și-a continuat drumul…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale – Biroul Urmariri au depistat trei barbati din Galati, cu varste cuprinse intre 22 si 33 ani, urmariti international. "Pe numele acestora, autoritatile din Germania emisesera mandate europene de arestare, pentru savarsirea infractiunii de furt…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au depistat un barbat de 42 ani, din comuna Grivita, pe numele caruia, Judecatoria Galati a emis, in data de 22.02.2018, un mandat de executare a pedepsei privative de libertate de 3 ani. Barbatul, condamnat pentru savarsirea infractiunii de ucidere…

- Politistii de la Investigatii Criminale au prins un barbat pe numele caruia a fost eliberat un mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare din Germania. Tanarul de 23 de ani din Balcesti, judetul Valcea, se ascundea intr-un alt oras, la 60 de kilometri departare, dupa ce a comis mai multe…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat doi tineri, din comuna Prisacani si Gropnita, banuiti de comiterea a doua infractiuni de talharie calificata. Astfel, in seara zilei de 15 februarie, deplasandu-se pe bulevardul Socola, din municipiul Iasi, acestia i-ar fi…

- Un tanar de 18 ani din Targu Jiu s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina in cartierul Pandurașul și nu a oprit la semnalul polițiștilor, care au pornit in urmarirea acestuia. Polițiștii l-au identificat și au constat...

- Un barbat de 59 de ani a fost retinut de politisti si incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati. Individul se sustragea de la executarea unei pedepse, la care a fost condamnat de Judecatoria Braila.

- Miercuri, 21 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Eforie au identificat un barbat, in varsta de 38 de ani, din localitatea Florești, județul Cluj, urmarit național, pe numele caruia Judecatoria Cluj-Napoca a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 3 luni inchisoare, pentru…

- Politistii din Tulcea au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile italiene pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din Politia Romana.La data de 19 decembrie a.c.,…

- Politistii din Tulcea au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile italiene pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din Politia Romana. La data de 19 decembrie…

- Un roman urmarit international pentru trafic de persoane și sclavie a fost prins de oamenii legii in judetul Buzau. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au depistat, luni, un barbat, de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, care era urmarit la nivel internațional. Potrivit unui comunicat,…

- Un cetatean italian, urmarit de autoritatile din Italia, pentru bancruta frauduloasa, a fost depistat de politistii romani, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.La data 6 februarie a.c., politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat,…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Un barbat cautat la nivel internațional de autoritațile romane, condamnat pentru furturi din locuințe, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Poliția Romana și autoritațile portugheze. Au fost demarate procedurile de aducere in țara a celui in cauza, pentru executarea pedepsei. Barbatul, de 36…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala au depistat, la data de 05 februarie a.c., in jurul orei 07:00, un tanar de 23 ani, din comuna Branistea, pe numele caruia instanta de judecata emisese, in data de 29.01.2018, mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Tanarul condamnat…

- Doi tineri au fost inchiși la Penitenciarul Gherla, dupa ce polițiștii au pus in aplicare mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Luni, 5 februarie, in urma verificarilor efectuate de catre politistii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, a fost depistat un tanar, de 23 de ani, din…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti…

- Polițiștii clujeni au efectuat, vineri dimineața, o acțiune în zona strazii Calea Dezmirului, din Cluj-Napoca.”La data de 02.02.2018, în jurul orei 06:00, politisti din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, Secțiile 2 și 7 Poliție, au actionat pentru creșterea gradului…

- Politistii rutieri desfasoara zilnic activitati de impunere a legii si de constientizare a participantilor la trafic cu privire la pericolul la care se expun prin nerespectarea normelor legale. Pentru ca depasirea limitei legale de viteza ocupa un loc important in ierarhia principalelor cauze generatoare…

- Polițiștii clujeni au pus în aplicare, miercuri, mandatele de arestare pe numele lui Horea Uioreanu și a lui Vasile Pogacean, condamnați definitiv la pedeapsa cu închisoarea pentru primire, respectiv dare de mita.”Pe numele a doi barbati din municipiul Cluj-Napoca, respectiv…

- Ieri, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Tribunalul Cluj. Pe numele a doi barbati din municipiul Cluj-Napoca, respectiv comuna Iclod, județul Cluj, au fost emise mandate de executare a unor pedeapse…

- Mandate puse in executare de politistii galateni. Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala si din cadrul Biroului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale au depistat pe raza comunei Scanteiesti, doi barbati pe numele carora instanta de judecata emisese mandate de executare a unor pedepse…

- Ivanciu Corcioveiu (24 de ani) a fost identificat si retinut de politisti in aceeasi localitate in care a produs tragicul accident de circulatie, in urma caruia doi copii au fost spulberati de bolidul pe care il conducea.

- Pe raza localitatii Foltesti, politistii din cadrul Postului de Politie Mastacani au depistat, la data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 14:00, un barbat de 24 ani, pe numele caruia Curtea de Apel Galati emisese un mandat de executare a pedepsei inchisorii de 7 ani si 8 luni. Tanarul, condamnat pentru…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi dimineața, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea. ”La data de 25.01.2018, în jurul orei 08,00 politistii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Câmpia Turzii, au depistat un barbat, de…

- Un barbat din comuna Viișoara a ajuns dupa gratii la Gherla. Pe 23 ianuarie, judecatorii de la Turda au emis pe numele omului, in varsta de 59 de ani, un mandat de executare a 7 luni și 10 zile de inchisoare, pentru savarșirea infracțiunilor de neexecutare a sancțiunilor penale și amenințare. Polițiștii…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), politistii romane, in cooperare cu autoritatile spanilor, l-au gasit pe barbatul de 34 de ani in 11 ianuarie, la Madrid, urmand sa fie adus inapoi in tara in cursul acestei luni. Barbatul era urmarit international, fiind condamnat…

- Un tanar din comuna Cetate a fost retinut luni pentru 24 de ore si risca sa ajunga dupa ce a fost prins de politisti baut la volanul unei masini cu placute de inmatriculare false si, mai mult decat atat, fara permis de conducere. Potrivit IPJ BN, in noaptea de 21/22 ianuarie a.c., polițiștii Biroului…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Brad a fost retinut de politistii din Alba Iulia. Era dat in urmarire nationala, avand mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Cimpeni. Este condamnat pentru amenintare si lovire. Potrivit IPJ Alba, in 20 ianuarie, politistii Serviciului…

- Politistii din Sebes l-au depistat si retinut, cu operativitate, pe un tanar din oras ce este banuit de comiterea unei talharii asupra unei varstnice. Va fi cercetat in stare de arest preventiv. In noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2018, Politia Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 69 de ani,…

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Azi – noapte, in jurul orei 23.00, o patrula de ordine si siguranta publica care desfasura activitati pe raza municipiul Sighetu Marmatiei au observat pe strada Bogdan Voda un tanar care prezenta semnalmentele unei persoane data in urmarire. In urma legitimarii si verificarilor efectuate, politistii…

- Un barbat care a incercat sa comita o talharie in Germania a fost prins de polițiștii Secției 8 Rurale Deta. Tanarul de 25 de ani, din Denta, era dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, pe numele lui fiind emis un mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunii de tentativa…

- Polițiștii din Motru au identificat marți, 16 ianuarie, un barbat de 47 de ani din localitate, urmarit național, pe numele caruia Judecatoria Motru a emis un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea de un an, pentru savarșirea in...

- O patrula de politie din cardul Sectiei 6 Rurala Tecuci a depistat pe raza comunei Brahasesti, la data de 12 ianuarie a.c., un barbat de 26 ani, din localitate, pe numele caruia Tribunalul Galati emisese un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea de 2 ani si 6 luni, pentru savarsirea infractiunii…

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. Politistii au constatat ca tanarul mai era cercetat, intr-un dosar penal, pentru acelasi fel de fapte, comise in luna octombrie 2017.…

- Scene socante s au petrecut in Iasi! Politistii au urmarit o masina ca in filme, iar cand au reusit sa o opreasca si sa l identifice pe barbat au avut parte de o mare surpriza. Aceasta era preot.

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savârsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Cluj, la data de 3 ianuarie…

- Cautari ale polițiștilor italieni finalizate de polițiștii timișoreni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii din Timișoara au reușit sa puna mana pe un barbat urmarit de autoritațile din Italia pentru infracțiuni de contrabanda cu țigari.

- Un barbat in varsta de 42 de ani, dat in urmarire nationala si internationala, a fost prins, inainte de Craciun, de Politie. Va sta doi ani si jumatate dupa gratii, pentru abandon de familie. Potrivit IPJ Alba, in 23 decembrie, politistii de investigatii criminale din Blaj l-au depistat si retinut,…

- Politistii l-au identificat pe condamnat in localitatea galateana Cuza Voda, acesta fiind imobilizat si dus la Penitenciarul de Maxima Siguranta din Galati cu sprijinul luptatorilor de la Serviciul pentru Actiuni Speciale.

- Politistii galateni au depistat doua persoane urmarite la nivel national. In primul caz, politisti din comuna Fartanesti au depistat pe raza localitatii o tanara de 18 ani, pe numele careia Tribunalul Constanta emisese un mandat de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile. Femeia, care…

- Politistii din Constanța au prins pe aeroportul Mihail Kogalniceanu un cetațean turc care era urmarit international pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți, fapte comise in Germania. Barbatul, care era rezident la București, voia sa fuga din țara pentru a scapa de arestare.