- Transferul lui Mihai Raduț nu mai pare la fel de probabil cum era in urma cu cateva zile. Mijlocașul de 29 de ani, acum la Lech Poznan, ezita in continuare, cel puțin asta a lasat de ințeles antrenorul Mircea Rednic. „Luana a vorbit tot cu el si prea multa rabdare nici eu nu mai am. Cu el am tot avut…

- Mihai Teja a incercat in permanența sa extinda la FCSB numarul jucatorilor veniți de la fosta echipa Gaz Metan, dar fundașul Iulian Cristea e unicul care a facut joncțiunea pana acum. Dorit de roș-albaștri, portarul Razvan Pleșca și-a prelungir contractul cu ardelenii. Gigi Becali și Mihai Teja au…

- Gigi Becali este gata sa il cedeze pe Adrian Stoian (27 de ani) la vara, dar decizia este una gresita, crede Florin Raducioiu. Mijlocasul este un jucator important din Liga 1 Betano si trebuie sa primeasca in continuare credit. ”E un patrimoniu al clubului”, subliniaza Raducioiu potrivit mediafax.…

- Mircea Rednic i-a avut in probe in ultima saptamana pe mijlocașul albanez Elvis Kabashi (25 de ani) și pe fundașul central uruguayan Facundo Mallo (24 de ani). Kabashi l-a impresionat pe antrenorul dinamovist, iar daca testele medicale ce vor veni astazi vor ieși in regula, atunci mijlocașul va semna…

- Iulian Cristea (24 de ani) a semnat in aceasta seara noul contract cu FCSB și e bun de joc de acum pentru roș-albaștri, și nu din vara, cum prevedea acordul inițial. Fundașul-playmaker se afla in acest moment in drum spre București pentru a se alatura noii echipe. Gigi Becali a anunțat in aceasta seara…

- Edi Iordanescu a vorbit la conferința de presa de transferul lui Iulian Cristea (24 de ani) la FCSB. Fotbalistul va merge sigur in vara, gratis, la echipa lui Mihai Teja, insa Gigi Becali și l-ar dori mai devreme, pentru a rezolva problemele din defensiva. „Acum e la Gaz Metan, eu vorbesc permanent…

- Gigi Becali, patronul FCSB, insista sa-l transfere inca din aceasta iarna pe fundașul Iulian Cristea, 24 de ani, jucatorul lui Gaz Metan care a semnat cu FCSB un contract valabil din vara. Ioan Marginean, președintele lui Gaz Metan, a spus ca va vorbi cu jucatorul, care este in ultimele 6 luni de contract,…

- Mijlocașul ofensiv Alexandru Mitrița, 24 de ani, este tot mai aproape de a ajunge in MLS, la New York City. CS U Craiova ar fi ajuns la un acord cu New York City, americanii urmand sa achite 7,4 milioane de euro pentru Mitrița, potrivit TV Digi Sport. Mitrița ar urma sa efectueze azi vizita medicala,…